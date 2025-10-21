Die Arbeit des LPV ist von Zuschusskürzungen bedroht

Der Landschaftspflegeverband (LPV) des Landkreises Augsburg zog eine positive Bilanz. Im letzten Geschäftsjahr wurde der Rekordumsatz von 2023/24 nur knapp verfehlt, berichtete Vorsitzender Konrad Dobler und Geschäftsführer Werner Burkhart auf der diesjährigen Hauptversammlung. Mehr als 316.000 Euro seien in praktische Landschaftspflegemaßnahmen, Naturschutzprojekte, Artenhilfsmaßnahmen und Umweltbildung investiert und in 300 Einzelmaßnahmen in 25 Kommunen umgesetzt worden.

Landes- und Bundesmittel fehlen

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 prognostizierten die Verantwortlichen beim LPV allerdings einen Umsatzeinbruch. „Ausgerechnet zum 30-Jährigen Jubiläum treffen uns die Mittelbudgetierungen des Umweltministeriums hart“, so Dobler. Dies sei im Dezember 2024 den Trägern von Naturschutzmaßnahmen bereits angekündigt worden. Damals hätte das bayerische Umweltministerium mitgeteilt, Maßnahmenförderungen für 2025 und die Folgejahre stünden auf dem Prüfstand. Begründet wäre dies mit der Erhöhung der haushaltsgesetzlichen Sperre von 10 auf 15 Prozent worden. Auch die Streichung von Bundesmitteln in Höhe von sechs Millionen Euro (GAK-Mittel) sei angeführt worden. Im weiteren Verlauf hätte sich, so der LPV-Chef, dann herausgestellt, dass durch die letzten Bewilligungen der Vorjahre wesentliche Mittel auch für 2025 bereits gebunden seien, was in Summe zu schmerzhaften Einschränkungen führte. Nur durch Umschichtung in Zusammenarbeit mit der Regierung sei es gelungen, die wichtigsten Landschaftspflegemaßnahmen für Sommer und Herbst 2025 in trockene Tücher zu bekommen. Aufgrund des behördlich verordneten Notmanagements werde heuer keine Gehölzpflege gefördert. Dies wolle der LPV durch Eigenmittel teilweise kompensieren. Das Zittern um Mittel gehe weiter: Die Streichungen würden sich im Doppelhaushalt 2026/2027 des Freistaats fortsetzen.

Naturschutzarbeit kostet Geld

„Schlüssel der erfolgreichen Arbeit ist die hervorragende Zusammenarbeit mit Kommunen, Verbänden und Behörden sowie engagierten Landwirten und Naturschützern“, erläuterte LPV-Chef Dobler. Besonderer Dank gebühre vor allem den landwirtschaftlichen Betrieben, die in naturschonende Gerätschaften investiert hätten. „Gute Naturschutzarbeit kostet Geld“, meint auch Geschäftsführer Burkhart. „Biotopverbund, Streuobstpakt, der Erhalt der heimischen Biodiversität, die Sicherung der Artenvielfalt sind wichtige Staatsaufgaben, die nicht zum Nulltarif zu haben sind.“ Dabei dürfe auch nicht vergessen werden, dass in Landschaftspflegeverbänden kommunale Mitglieder wie Landkreise, Städte und Gemeinden einen erheblichen Finanzierungsanteil tragen würden. „Wer dieses Miteinander aufkündigt, riskiert Vertrauensverluste und Verluste im heimischen Naturerbe“, so Burkhart. Darauf hätten vor kurzem auch die bayerischen kommunalen Spitzenverbände in ihrem Schreiben an Ministerpräsidenten Markus Söder hingewiesen. Eindringlich hätten sie dabei vor Kürzungen der Naturschutzmittel im kommenden Doppelhaushalt gewarnt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden verschiedene LPV-Mitglieder geehrt: die Stadt Bobingen, die Gemeinde Langweid und der Wasserverband Schmutter Augsburg Nord. Außerdem wurde Hans Marz ausgezeichnet. Er ist im Vorstand des LPV als Vertreter des Bund Naturschutz seit 1999 aktiv, davon in der Funktion als stellvertretender Vorsitzender seit 2003. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!