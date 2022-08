Die B300 wird zwischen Gessertshausen und Diedorf in beide Richtungen gesperrt

Die Fahrbahn der B300 zwischen Gessertshausen und Diedorf muss erneuert werden. In beiden Richtungen gibt es dann für rund 25.000 Autos pro Tag kein Durchkommen mehr.

Starke Nerven werden rund 25.000 Autofahrer auf der B300 ab nächsten Dienstag, 16. August, brauchen. Doch auch auf die Anwohner vor allem in Biburg, Rommelsried und Deubach stehen dann vor einer Geduldsprobe. Denn: Die B300 wird zwischen Diedorf und Gessertshausen bis Anfang September in beide Richtungen komplett gesperrt. Grund für die Maßnahme sind nach Auskunft des Staatlichen Bauamts zahlreiche Spurrinnen, Risse und Schadstellen auf der Fahrbahn, die daher komplett erneuert wird. Doch die Maßnahme stößt auf Kritik. Am Dienstag trafen sich daher in Gessertshausen Bürgermeister und Mitarbeiter des Bauamts, da ursprünglich unter anderem auch diese Zufahrt zu Edeka in der Unterfeldstraße von der Sperrung betroffen war.

28 Jahre lang sind bis zu 25.000 Autos und Lastwagen pro Tag auf der B300 in dem betroffenen Abschnitt unterwegs gewesen und haben ihre Spuren hinterlassen. "Neue Asphaltfahrbahndecken sollten mindestens 15 Jahre halten", sagt der Leitende Baudirektor und Behördenleiter des Staatlichen Bauamts, Uwe Fritsch. Erfahrungsgemäß würden die Fahrbahnen in der Regel sogar mehr als 20 Jahre halten. Doch nun ist es mit kleineren Ausbesserungsarbeiten nicht mehr getan.

Eine einseitige Sperrung der B300 ist nicht möglich

Je nach Art der anstehenden Arbeiten hat das Bauamt bis zu 20 Bauarbeiter im Einsatz, denen ein ganzer Fuhrpark an Arbeitsgeräten zur Verfügung steht. Fritsch zählt auf: "Ein Gerät zum Bankettschälen und Banketteinbauen, Bagger zum Bankett ausbauen, Asphaltfräsen, Asphaltfertiger, Beschicker, Walzen und natürlich Lastwagen für die Asphaltanlieferung." Die Fahrbahnerneuerung quasi häppchenweise mit nur einspurigen Sperrungen durchzuführen, ist laut Bauamt jedoch nicht möglich.

"Die Entscheidung zugunsten der Vollsperrung ist vor allem zum Schutz der Bauarbeiter erfolgt", sagt Fritsch. In Abschnitten, in denen das gesamte Asphaltpaket erneuert werden muss, können bei halbseitiger Sperrung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen dem fahrenden Verkehr und den Bauarbeitern beziehungsweise den Baugeräten nicht eingehalten werden. "Darüber hinaus kann durch die Vollsperrung die Gesamtbauzeit auf rund ein Drittel verkürzt werden", so Fritsch. Zudem hätten bei einer Teilsperrung die noch höheren Gesamtbaukosten des ohnehin schon 1,6 Millionen Euro teuren Projektes eine Rolle gespielt. Auch die Beeinträchtigungen des Verkehrs durch die erforderliche Ampelregelung wäre ein weiterer Aspekt gewesen.

Die Zufahrt zu Edeka bleibt frei

Heftige Kritik an der Baumaßnahme gab es zuvor von den Freien Wählern. "Besonders betroffen macht uns die Tatsache, dass die Sperrung auch die Zufahrten zum Edeka betrifft und damit die Nahversorgung der Bevölkerung", heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Supermarkt und auch die dahinterliegenden Gewerbebetriebe würde die Sperrung auch eine erhebliche finanzielle Belastung bedeuten. Die Sorgen der Freien Wähler konnte Bürgermeister Jürgen Mögele aber nach einem Gespräch mit zwei Vertretern des Staatlichen Bauamts zerstreuen. Das Ergebnis: "Die Zufahrten zu Edeka und den Gewerbetrieben bleiben frei."

Gelassen sieht im Moment noch die Polizei in Zusmarshausen der Komplettsperrung und der Umleitung entgegen. "Ortskundige werden sicherlich wissen, wie man fahren kann, um den Umweg möglichst kurz zu halten", heißt es. Probleme könnte es lediglich geben, wenn auswärtige Verkehrsteilnehmer sich auf ihr Navigationsgerät verlassen und dieses dann die Autos und Lastwagen durch kleine Ortsverbindungsstraßen lotst. "In dem Fall werden wir aber flexibel regieren und gegebenenfalls zusätzliche Schilder aufstellen", teilt die Inspektion mit.

Auch die Ortsdurchfahrt in Mühlhausen wird gesperrt

Auch anderswo stehen in den nächsten Wochen Verkehrsbehinderungen an. So beginnen am Montag, 22. August, die Arbeiten zur Erneuerung der sanierungsbedürftigen Fahrbahndecke auf der Staatsstraße 2035 im Bereich des Affinger Ortsteils Mühlhausen. Ab diesem Tag wird die Baustelle an der Ortsdurchfahrt eingerichtet. Die Arbeiten dauern bis Freitag, 2. September. In dieser Zeit ist die Staatsstraße 2035 zwischen dem Gewerbegebiet Unterkreuthweg und der Einmündung der Staatsstraße 2381 in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft für beide Richtungen unterschiedlich. In Richtung Augsburg wird ab Bergen über den Friedberger Stadtteil Derching umgeleitet; in Richtung Affing und Rehling wird über Gersthofen und Langweid (Landkreis Augsburg) umgeleitet. (mit cf)