Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Die coolsten Eis-Macher aus dem Augsburger Land verraten ihre Geheimnisse

Plus Sechsmal Eis aus dem Landkreis Augsburg: Was Rockmusik, frischer Fisch und Milch vom Bauernhof mit der eiskalten Leckerei zu tun haben.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Ohne den dicken Parka kommt Doris Geh auch mitten im höchsten Sommer nicht aus. Bei minus 20 Grad stapelt sie im Lagerraum Kartons mit Speiseeis aus eigener Herstellung. Ihr Mann Ulrich sagt: „Das macht einen Familienbetrieb aus, dass man zusammenhält.“ Die Geschichte der Gehs und ihrer Eismarke Uli von Bocksberg, das vom Bauernhof aus den Weg zum Verbraucher findet, gehört zu den erstaunlichsten unter den Eis-Machern im Augsburger Land.

Eis, das klingt nach Italien und süßem Leben. Die Araber haben die ersten Rezepturen nach Sizilien gebracht, von dort ging es nach ganz Italien und in die weite Welt. Längst ist aus dem Handwerk auch eine Industrie geworden, nirgends wird so viel Speiseeis erzeugt wie in Deutschland. 116 Kugeln Eis vertilgt der Durchschnitts-Deutsche im ganzen Jahr. Das hat die Süßwarenindustrie erst neulich errechnet und angefügt, dass das europaweit zu einem Spitzenplatz nicht reicht. Finnen, Esten oder Belgier haben noch einen ganz anderen Heißhunger auf das eiskalte Naschwerk entwickelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

