Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land sinkt wieder

Gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg zu Beginn des neuen Jahres. Allerdings kann es wegen der Feiertage noch Nachmeldungen geben.

Weniger Menschen haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 angesteckt. Die Inzidenz im Landkreis Augsburg ist daher weiter gesunken. Allerdings werden wegen der Feiertage nicht alle Daten rechtzeitig gemeldet, sodass es noch zu Nachmeldungen kommen kann. Das meldete das Robert-Koch-Institut am Sonntag.

Corona: Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt

Die Inzidenz, also die Zahl der Menschen, die sich im Augsburger Land in den vergangenen sieben Tagen neu mit Corona infiziert haben, ist von 184,1 am Freitag, 31. Dezember, bis zum Sonntag auf 161,0 gesunken. Die Zahl der mit und an Corona gestorbenen Menschen beträgt unverändert 342. In der Stadt Augsburg lag die Inzidenz am Sonntag bei 154,5, bei allen Landkreisen der Region liegen die Werte indessen höher. Aichach-Friedberg meldet 167,4, Dillingen 260,4 und der Landkreis Donau-Ries 170,5.

Im Landkreis Günzburg liegt der Wert bei 212, Landsberg verzeichnet 195. Im Landkreis Augsburg wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 412 neue Corona-Fälle gemeldet. Da an den Feiertagen allerdings weniger getestet wird und die Meldungen nicht immer sofort an das RKI weitergegeben werden, können die Fallzahlen durchaus höher liegen.