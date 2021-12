Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt am Wochenende leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land geht am Sonntag leicht zurück. Das Robert-Koch-Institut meldet aber drei neue Todesfälle.

Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Augsburg eine Corona-Inzidenz von 479,5. Ein Rückgang im Vergleich zum Freitag. Außerdem meldet das RKI drei neue Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind hier 297 Menschen an oder mit Corona gestorben. Bundesweit liegt die Inzidenz am Sonntag bei 439,2.

Im Vergleich zur Stadt Augsburg ist die Inzidenz im Landkreis etwas niedriger. Für die Stadt meldet das RKI am Sonntag den Wert von 493,2. Deutlich höher ist die Inzidenz im Kreis Günzburg (584,3). Das sind die Werte der anderen Nachbarlandkreise: Kreis Dillingen 575,3, Kreis Unterallgäu 687,6, Kreis Landsberg 503,2, Kreis Aichach-Friedberg 487,3.

Diese Corona-Regeln gelten im Landkreis Augsburg

Seit Ende November gibt es in Bayern noch mal strengere Regeln.

Ungeimpfte dürfen sich nur noch zu fünft mit Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren zählen nicht mit.

2G gilt nun etwa auch bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein.

2G plus gilt jetzt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanischen Gärten oder Bädern. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest.

In der Gastronomie gibt es eine Sperrzeit zwischen 22 und 5 Uhr. Discos, Bordelle und Bars werden grundsätzlich geschlossen. Weihnachtsmärkte und Volksfeste sind abgesagt. Im Handel gilt eine Begrenzung auf einen Kunden oder eine Kundin je zehn Quadratmeter Ladenfläche.

Sobald Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben, wird es außerdem in ganz Deutschland zusätzliche Einschränkungen geben. 2G soll dann in allen Läden gelten, die nicht für den täglichen Bedarf zuständig sind. Dazu kommt, dass vor Silvester keine Böller verkauft werden sollen und die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte weiter verschärft werden. (kinp)