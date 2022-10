Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg verdoppelt sich in nur zwei Wochen

Innerhalb kürzester Zeit geht die Corona-Inzidenz im Augsburger Land sprunghaft nach oben. Bald könnte der Wert doppelt so hoch sein wie der Bundesschnitt.

Die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 806, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb der vergangenen Tage haben sich über 1300 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Ein weiterer Mensch ist im Landkreis an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Innerhalb von 24 Stunden wurden dem RKI für das Augsburger Land 569 Neuinfektionen gemeldet.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg schnellt von 300 auf über 800

Besonders auffällig ist, wie schnell die Inzidenz im Landkreis nach oben schießt. So lag der Wert vor zwei Wochen noch bei etwa 300. Inzwischen hat er sich mehr als verdoppelt. Das Augsburger Land ist damit mitten im Corona-Herbst angekommen. Die Verläufe sind im Landkreis mittlerweile jedoch meistens milde im Vergleich zum Beginn der Pandemie. Beim Blick auf die bundesweite sieben-Tage-Inzidenz (462) wird klar, wie hoch der Wert von über 800 im Augsburger Land liegt. Sollte die Inzidenz weiterhin so wachsen, ist die Zahl bald doppelt so hoch.

Doch auch in einigen Nachbarkreisen ist die Inzidenz hoch. So liegt sie in Aichach-Friedberg bei 838, in Landsberg bei 831, im Ostallgäu bei 865 und in Dillingen sogar bei 992. Im Landkreis Günzburg beträgt der Wert 591, in der Stadt Augsburg 623. (mom)