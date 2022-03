Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt nahezu gleich

Auch wenn allgemein die Inzidenzen steigen - im Landkreis Augsburg ist sie ganz leicht gesunken. Doch der am Montag gemeldete Wert kann auch trügen.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus betrug im Landkreis Augsburg am Montag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) 1912,9. Das ist etwas geringer als am Sonntag (1913,2). Allerdings ist diese Zahl mit Vorsicht zu bewerten, denn erfahrungsgemäß werden am Wochenende registrierte Ansteckungen oftmals erst Tage später von den Gesundheitsämtern an das Institut weitergeleitet.

Mit 375 bleibt die Zahl der an oder mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen im Augsburger Land unverändert. Die meisten Infizierten finden sich in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren.

In den Nachbarlandkreisen gibt es noch mehr Corona-Infektionen

In den Nachbarlandkreisen liegen die Zahlen der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner fast überall höher. So liegt Landsberg bei 1981,5, der Kreis Aichach-Friedberg bei 2109,3 und Donau-Ries 2467,9. 2454,4 sind es im Landkreis Dillingen. Lediglich der Kreis Günzburg liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1781 niedriger als das Augsburger Land. (lig)