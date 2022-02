Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt den dritten Tag in Folge

Im Landkreis Augsburg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Auch in den benachbarten Landkreisen zeichnen sich positive Entwicklungen ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt am Freitag 1778, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Im Vergleich zum Vortag (1858) sinkt sie um 70. Bereits in den vergangenen Tagen sank der Wert stetig. Innerhalb von 24 Stunden kam es im Augsburger Land dabei zu 789 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Auch dieser Wert ist im Vergleich zum Vortag (960) rückläufig. Es kam im Landkreis zu einem neuen Todesfall wegen einer Covid-19-Infektion. Seit Beginn der Pandemie sind somit 365 Menschen im Augsburger Land an einer Corona-Erkrankung verstorben.

Kreis Augsburg: Corona-Zahlen sinken auch in benachbarten Landkreisen

Auch in den benachbarten Landkreisen sinken die Sieben-Tage-Inzidenzen. So beträgt der Wert für Aichach-Friedberg 2313, für Dillingen 2034 und für Günzburg 1667. Für den Landkreis Landsberg liegt die Inzidenz bei 1741, im Unterallgäu bei 2110 und in Augsburg Stadt bei 1504. Auch im Donau-Ries sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3059. Dennoch hat der Landkreis mit diesem Wert im Bundesvergleich den zweithöchsten Inzidenzwert. (mom)

Lesen Sie dazu auch