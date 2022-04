Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter deutlich

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt derzeit schnell. Zuletzt lag sie immer deutlich über dem Bundesschnitt. Nun kommen sich die Werte erstmals wieder näher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1228, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Dabei muss beachtet werden, dass das Landratsamt Augsburg zum Wochenbeginn nicht direkt alle Infektionszahlen vom Wochenende meldet. Die Inzidenz kann dadurch beeinflusst sein. Zum Folgetag werden dann wieder die vollständig erfassten Zahlen des Coronavirus an das RKI weitergeleitet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Bundesebene liegt derzeit bei 1080. Damit liegt der Wert im Landkreis Augsburg noch um ungefähr 140 Punkte höher. In den vergangenen Wochen lag die Inzidenz im Augsburger Land deutlich höher über dem Bundesschnitt.

Die Corona-Inzidenzen aus den Nachbarlandkreisen

In Aichach-Friedberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1133, im Donau-Ries bei 1622, in Dillingen bei 1572 und in Günzburg bei 1084. In Landsberg beträgt der Inzidenzwert 1195, im Unterallgäu 1239, im Ostallgäu 1120 und in der Stadt Augsburg 1030. (mom)