Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg stagniert

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder leicht und liegt jetzt bei 804. Das ist auch in einigen Nachbarlandkreisen zu beobachten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 804, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Vortag (782) wieder leicht an. Zwar lassen sich an einzelnen Tagen Ausreißer beobachten, die Inzidenz im Augsburger Land pendelt sich seit Mitte April aber rund um den Wert von 800 ein.

Innerhalb eines Tages wurden dem RKI im Kreis Augsburg 313 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In dieser Zeit kam es zu keinem weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Corona: Die Lage in den Nachbarlandkreisen

Auch in einigen benachbarten Landkreisen sind steigende Corona-Zahlen zu beobachten. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Günzburg nun bei 612, im Ostallgäu bei 737 und in Landsberg bei 646. Sinkende oder beinahe gleichbleibende Werte werden für Aichach-Friedberg mit 764 gemeldet, ebenso im Donau-Ries mit 636 und der Stadt Augsburg mit 638. (mom)