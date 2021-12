Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt, drei neue Todesfälle

Zum ersten Mal seit fast einer Woche gibt es bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder einen leichten Anstieg. Das RKI meldet auch weitere Todesfälle.

Nach zuletzt täglich deutlichen Rückgängen steigt die Corona-Inzidenz im Augsburger Land am Dienstag wieder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Wert von 325,1. Bundesweit liegt die Inzidenz mit 375 wesentlich höher.

Während die Inzidenz im Augsburger Land lange nicht mehr so hoch ist wie noch vor einigen Wochen, steigt die Zahl der Corona-Todesfälle weiter fast täglich. Am Dienstag meldet das RKI drei neue. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 321 Menschen an oder mit Corona gestorben. Allein im Dezember waren es bislang 36. Das sind nur zwei Todesfälle weniger als im gesamten November und mehr als in den Monaten Juni, Juli, August, September und Oktober zusammen.

Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten in den bayerischen Krankenhäusern und auf den Intensivstationen nimmt derweil seit etwa einer Woche stetig ab. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegen aktuell in 1022 Intensivbetten Menschen mit Covid-19. Die Gesamtauslastung der Intensivbetten im Leitstellenbereich Augsburg, der auch die Kliniken in der Stadt Augsburg und in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst, liegt laut Landratsamt weiterhin deutlich über 90 Prozent.

Seit Anfang Dezember gelten noch mal strengere Corona-Regeln, vor allem im Handel. Das sind die aktuellen Bestimmungen:

Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit Menschen aus dem eigenen Haus und höchstens zwei Angehörige eines anderen Hausstands treffen. Ausgenommen sind Kinder, die jünger sind als zwölf Jahre und drei Monate sowie Geimpfte und Genesene.



dürfen sich nur noch mit Menschen aus dem eigenen Haus und höchstens zwei Angehörige eines anderen Hausstands treffen. Ausgenommen sind Kinder, die jünger sind als zwölf Jahre und drei Monate sowie Geimpfte und Genesene. 2G gilt mittlerweile fast überall, etwa in der Gastronomie , bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, in Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein. Auch in Geschäfte dürfen jetzt nur noch Geimpfte und Genesene. Die Ausnahme sind Läden, die für den täglichen Bedarf zuständig sind, etwa Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Geschäfte, die Tierbedarf verkaufen. Die Regel gilt für Erwachsene und für Kinder ab zwölf Jahren.

gilt mittlerweile fast überall, etwa in der , bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, in Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier kommen nur noch Geimpfte und Genesene rein. Auch in Geschäfte dürfen jetzt nur noch Geimpfte und Genesene. Die Ausnahme sind Läden, die für den täglichen Bedarf zuständig sind, etwa Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Geschäfte, die Tierbedarf verkaufen. Die Regel gilt für Erwachsene und für Kinder ab zwölf Jahren. 2G plus gilt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanische Gärten oder Bäder. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Schülerinnen und Schüler, die sich regelmäßig vor dem Unterricht testen, brauchen keinen zusätzlichen Nachweis.

gilt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanische Gärten oder Bäder. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Schülerinnen und Schüler, die sich regelmäßig vor dem Unterricht testen, brauchen keinen zusätzlichen Nachweis. In der Gastronomie gibt es eine Sperrzeit zwischen 22 und 5 Uhr. Discos, Bordelle und Bars werden grundsätzlich geschlossen. Weihnachtsmärkte und Volksfeste sind abgesagt.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 278. Aichach-Friedberg: 339, Dillingen: 464, Donau-Ries: 411, Günzburg: 437, Landsberg: 459, Ostallgäu: 556, Unterallgäu: 619. (mjk)