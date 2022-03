Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt nach mehreren Tagen erstmals wieder an. In vielen Nachbarlandkreisen ist die Entwicklung ähnlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt erstmals seit einer Woche wieder an, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Sie beträgt 1542 (Vortag: 1520). Auch angestiegen ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Augsburger Land. Innerhalb eines Tages haben sich 726 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Dabei kam es zu keinem weiteren Todesfall durch Covid-19 im Landkreis Augsburg. Seit Beginn der Pandemie wurden im Augsburger Land bereits über 58.000 Infektionen nachgewiesen.

Corona: Auch in vielen Nachbarkreisen steigen die Zahlen

In vielen Nachbarlandkreisen ist eine ähnliche Entwicklung wie im Augsburger Land zu beobachten. So steigt die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls in Aichach-Friedberg auf 1825, im Donau-Ries auf 1903, in Landsberg auf 1684 und in der Stadt Augsburg auf 1172. Die höchste Inzidenz der direkten Nachbarlandkreise hat noch immer Dillingen mit 2362, auch dieser Wert ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen werden für die Landkreise Günzburg mit einem Wert von 1243 und das Unterallgäu mit 1761 gemeldet. (mom)