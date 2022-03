Die CSU will beim Bahnausbau eine gemeinsame Linie verfolgen

Kommunale Mandatsträge der CSU haben eine Steuerungsgruppe zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg gegründet. Worum es dabei geht.

Vertreter der CSU bilden im Landkreis Augsburg jetzt eine Steuerungsgruppe zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Es geht darum, kommunale Mandatsträger auf allen Ebenen zu vernetzen, seien es nun Gemeinderäte, Bürgermeister oder Kreisräte. Die CSU-Vertreter der Orte, die von den Planungen der Deutschen Bahn unmittelbar betroffen sind, sollen Informationen austauschen und eine gemeinsame Linie einschlagen.

Kreisrat Christian Weldishofer aus Zusmarshausen erklärte: "Bislang sehen wir uns mit groben Trassierungen konfrontiert. Der Diskussionsprozess in der Bürgerschaft nimmt Fahrt auf und die Planungen werden konkreter. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auf politischer Ebene das gemeinsame Vorgehen zu koordinieren." Indem man die unterschiedlichen Betroffenheiten zusammenbringe, kritischen Austausch ermögliche und so gemeinsam der Bahn begegne, stelle man die Weichen für maximale Schlagkraft gegenüber den Planern, ergänzte der Kreisrat und stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Ludwig Lenzgeiger.

Bahnausbau: Ein esserer Nahverkehr, Lärmschutz und barrierefreie Bahnhöfe sind das Ziel

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz stellt klar: "Das Maximum für unseren Landkreis erreichen wir nur mit maximaler Einigkeit. Verbesserung des Nahverkehrs und des Lärmschutzes am Bestand sowie Barrierefreiheit für unsere Bahnhöfe, auf diese Forderungen muss die Bahn reagieren." Langsam würden zudem immer mehr Details über die derzeitigen Trassen bekannt, wie etwa Brückenhöhen. So gelte es nun, hierauf konkret zu reagieren, diese kritisch zu hinterfragen und die Bahn damit in die Verantwortung zu nehmen, erläutert Durz.

Landrat Martin Sailer, Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz, und weitere CSU-Mandatsträger haben eine Steuerungsgruppe für den Bahnausbau Ulm-Augsburg gegründet.

Landrat Martin Sailer (CSU) sieht die Steuerungsgruppe als ideale Ergänzung zu den derzeit auf allen politischen Ebenen geführten Gesprächen zur gemeinsamen, parteiübergreifenden Koordinierung des Vorgehens: "Der Landkreis sprach hier mit einer Stimme und muss dies weiterhin tun, denn dann gewinnt unsere Region und die Menschen vor Ort. Klare Forderungen, gemeinsam vorgetragen und solide begründet, das muss unsere Linie sein."

Die CSU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Carolina Trautner sieht die Steuerungsgruppe als Bindeglied zwischen Politik, politisch engagierten Bürgern und perspektivisch auch der in Initiativen organisierten Bürgerschaft. "Indem wir Informationen aufarbeiten, den Planungsprozess fordernd begleiten und die Interessen vor Ort zusammenführen, kann der Landkreis geschlossen für Mobilität mit Mehrwert eintreten", erklärte die Landtagsabgeordnete. (AZ)

