Die Drogen kamen mit der Post: Urteil gegen 28-Jährigen ist gefallen

Illegale Kräutermischungen werden häufig über das Darknet in bunten, poppigen Beuteln verkauft. Auch der Angeklagte orderte in nur drei Monaten mehr als ein halbes Kilogramm dieser Drogen.

Plus Immer wieder bestellt ein 28-Jähriger im Darknet verbotene Kräutermischungen. Vor eineinhalb Jahren setzt er sich nach Kroatien ab, doch nun fällt das Urteil.

Von Matthias Schalla

In Kroatien wollte der 28-Jährige ein neues Leben anfangen. "Mein Onkel ist sehr streng und hat mich regelmäßig kontrolliert", sagte der Angeklagte am Freitag vor dem Schöffengericht in Augsburg. Hin und wieder habe er zwar mal einen Joint am Strand geraucht, aber die gefährlichen Kräutermischungen, von denen er zuletzt zwischen zehn und 20 Gramm pro Tag konsumiert habe, hätte er nicht mehr angerührt. Doch die Vergangenheit holte ihn ein. Im Mai 2022 klickten die Handschellen. Schließlich hatte der junge Mann aus dem nördlichen Landkreis zuvor binnen weniger Wochen mehr als ein halbes Kilogramm dieser psychoaktiven Substanzen im Darknet bestellt. Allein die Polizei in Gersthofen konnte 16 dieser Lieferungen abfangen. Nun bekam er die Quittung für den regen Handel.

