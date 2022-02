Die Frau, die Tausende Kröten gerettet hat

Plus Jedes Jahr sterben viele Kröten auf ihrem Weg vom Winterungsquartier zum Laichgewässer. Eine Frau aus Welden hilft den Tieren, ihre Wanderung unbeschadet zu überstehen.

Zahlreiche seltene oder gar bedrohte Tierarten gibt es immer noch im Augsburger Land. Und oft gibt es Menschen, die sich besonders für den Erhalt dieser Tiere einsetzen. In unserer Serie "Mensch und Tier" stellen wir diese Menschen vor. Die zweite Folge widmen wir einer Frau, die sich für Amphibien einsetzt.