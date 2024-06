Die geplante Bahntrasse polarisiert die Anlieger im Kreis Augsburg

Plus Wie kommt die zukünftige ICE-Strecke Augsburg-Ulm im Landkreis Augsburg an? Eindrücke einer Wanderung entlang der geplanten Trasse zeigen: Es gibt durchaus Kritik.

Im Landkreis Augsburg herrschte vielerorts Erleichterung vor, als dieser Tage die aktuellste Vorschlagvariante für die geplante Fernverkehrsstrecke Augsburg-Ulm vorgestellt worden war: Die Durchschneidung von Naturtälern ist abgewandt, Neusäß wird weniger stark belastet als bisher befürchtet – und zum allergrößten Teil wird die Trasse durch unterirdische Tunnel verlaufen. Letzteres trifft aber keineswegs für jede Kommune im Landkreis zu.

Ausnahmen davon stellen insbesondere Zusmarshausen, Adelsried und Hirblingen dar. Wie sieht also nun die allgemeine Stimmungslage in diesen Gemeinden aus, die nun vor allem mit einer oberirdischen Trassenführung direkt vor ihren Wohngebieten zu rechnen haben? Eine erste kleine Umfrage zeigt, dass es diesbezüglich wohl eine deutliche Polarisierung unter den Gemeindebewohnern gibt. Und der Grund dafür scheint ebenfalls auf der Hand zu liegen …