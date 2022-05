Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiterhin. Beim Blick auf die Altersgruppe der meisten Infektionen zeigt sich Überraschendes.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 230, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit bestätigt sich der Abwärtstrend: Im Vergleich zum letzten Wert ist die Inzidenz erneut leicht gesunken. Zu beachten ist allerdings, dass gerade zu Wochenbeginn häufig keine aktuellen Infektionszahlen gemeldet werden.

Blickt man auf die Infektionszahlen seit Pandemiebeginn, zeigt sich Überraschendes: So sind die meisten Infektionen in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren gemeldet. Diese Gruppe stellt jedoch auch einen großen Teil der Bevölkerung im Landkreis Augsburg. Bei den relativen Infektionszahlen pro 100.000 Einwohnern zeigt sich, dass die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus bei jungen Menschen zwischen fünf und 14 Jahren nachgewiesen worden. Die Dunkelziffer dürfte in allen Alterskohorten höher liegen.

Corona: Die Lage in Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen zeigen sich ähnliche Entwicklungen und Corona-Zahlen. So beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg 262, im Donau-Ries 248, in Dillingen 295 und in Günzburg 121. In der Stadt Augsburg liegt sie bei 146, im Ostallgäu bei 286 und in Landsberg bei 194. (mom)