Die Kleeblattläufe gehen wieder an den Start

Nordic Walking für einen guten Zweck: Am Samstag startet eine ungewöhnliche Laufreihe des Landkreises Augsburg in Zusmarshausen

Tun Sie etwas für Ihre Fitness und einen guten Zweck zugleich: Der Landkreis Augsburg veranstaltet in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Naturpark Augsburg – Westliche Wälder und einigen Sportvereinen die "Nordic-Walking-Kleeblattläufe". Hierbei handelt es sich um geführte, beschilderte Nordic-Walking-Strecken unterschiedlicher Länge, die auch für Anfänger und Interessierte aller Altersgruppen geeignet sind. Am Streckenstart informiert jeweils eine Tafel über Verläufe und Lauftechnik. Ziel ist es, gemeinsam aktiv und gesund zu bleiben und dabei die Schönheit der Natur vor der eigenen Haustür zu erleben.

An diesen Tagen wird bei den Kleeblattläufen gelaufen:

– Samstag, 13. Mai, 14 Uhr, Zusmarshausen. Treffpunkt ist der Waldparkplatz "Am Horn" südlich von Zusmarshausen.

– Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr, Gablingen (Landkreislauf)

– Samstag, 22. Juli, 17 Uhr, Deuringen

– Samstag, 16. September, 14 Uhr, Neusäß

Lesen Sie dazu auch

– Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr, Anhausen

Die Teilnahme ist kostenfrei. Durch eine freiwillige Spende haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu unterstützen. Wer an mindestens zwei von fünf Läufen teilgenommen hat und dies durch entsprechende Stempel belegt, kann nach dem letzten Lauf an einer Verlosung mit attraktiven Preisen teilnehmen. Das Anmeldeformular (nur für Gruppen) und weitere Informationen zu den Kleeblattläufen sind unter www.sportlandkreis.de sowie www.naturpark-augsburg.de zu finden.

Insgesamt gibt es sieben Nordic-Walking-Stützpunkte im Naturpark. Jeder Stützpunkt verfügt über mehrere Strecken zwischen vier und 13 Kilometer Länge. Alle Strecken sind mit speziellen Schildern ausgewiesen. (AZ)