Die Kreisheimatpflegerin für Archäologie muss gehen - gegen ihren Willen

Gisela Mahnkopf vor einem antiken Webstuhl in der Mühle des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte.

Plus Lange Jahre war sie das Gesicht der Archäologie im Kreis Augsburg und machte spektakuläre Funde. Jetzt wird Gisela Mahnkopf abgelöst - unfreiwillig.

Von Christoph Frey

Gisela Mahnkopf kann sich noch gut an ihre erste archäologische Grabung erinnern. Das war im März 1975 in Zusmarshausen. "Ich wäre fast gestorben, so kalt war mir, und dauernd wurde ich gescholten, weil ich im Weg stand." Fast 50 Jahre später scheint die Kreisheimatpflegerin für Archäologie wieder im Weg und fühlt sich unsanft beiseite geschoben. Im Frühjahr soll sie ersetzt werden, die Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins ist sie jetzt schon los. Mahnkopf sagt, sie sei "überrascht und enttäuscht".

