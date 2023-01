Die Kultur hat sich noch nicht von den Corona-Folgen erholt

Plus Monatelange Schließungen, wiederholte Verschiebungen: Die Pandemie hat Kulturschaffende hart getroffen. Die Auswirkungen sind im Kreis Augsburg noch zu spüren.

Ein blühendes Kulturleben prägte den Landkreis Augsburg. In den Stadthallen gaben sich große und kleine Stars die Klinke in die Hand, Ausstellungen zeigten immer wieder überregional bedeutende Kunst. Die Corona-Pandemie machte vor mittlerweile drei Jahren jäh einen Strich durch die Rechnung. Monatelang blieben wegen des Lockdowns die Scheinwerfer dunkel. Inzwischen sind die Einschränkungen aufgehoben. Doch ist noch lange nicht wieder alles beim Alten.