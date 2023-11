Landkreis Augsburg

Die Luftfiltergeräte in Klassenzimmern sind nur noch Staubfänger

Mobile Luftreiniger waren in der Corona-Pandemie richtig gefragt. Jetzt sind sie in den meisten Klassenzimmern im Landkreis Augsburg nur noch Staubfänger.

Plus Wegen der hohen Energiekosten sollen die meisten der 667 Geräte im Kreis Augsburg nicht mehr angeschaltet werden. War die Anschaffung während der Corona-Krise ein Fehler?

Damals konnte es nicht schnell genug gehen: Mitten in der Corona-Krise wurde nach Möglichkeiten gesucht, Kindern und Jugendlichen wieder einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen. Doch wie sollte das klappen, wo viele Kinder doch generell in der kalten Jahreszeit praktisch durchgehend von Erkältungskrankheiten geplagt werden? Mobile Geräte zur Reinigung der Luft schienen da eine pragmatische Hilfe. Nicht nur Kommunen, auch das Landratsamt reagierte und schaffte 667 Geräte für die Räume in den 17 Landkreisschulen an. Doch dann kam die Energiekrise. Und damit änderte sich die Einstellung zu den Geräten. Die meisten Luftreinigungsgeräte sind inzwischen stillgelegt.

Bereits im vergangenen Februar kam die Anweisung aus dem Landratsamt: In Absprache mit dem Gesundheitsamt sollten die Luftreinigungsgeräte nur noch in jenen Räumen eingeschaltet werden, die keine eigene Lüftung haben. Das trifft nur auf ganz wenige zu, die meisten Klassenzimmern gibt es Fenster. Das lasse die „stabile Infektionslage“ inzwischen zu, so die Begründung damals. Hintergrund war freilich die Energiekrise, so die Sprecherin des Landratsamts, Annemarie Scirtuicchio, und die damit gestiegenen Energiekosten.

