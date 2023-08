Die meisten Autos im Kreis Augsburg sind in Männerhand - zumindest auf dem Papier

Einmal im Jahr teilt das Kraftfahrtbundesamt mit, wie sich die Besitzverhältnisse bei Autos verteilen. So sieht das Ergebnis für den Landkreis Augsburg aus.

35,2 Prozent der Privat-Autos im Kreis Augsburg sind auf Frauen zugelassen, 56,1 Prozent haben Männer als Halter. So steht es in der Besitzverteilungsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes, die einmal im Jahr erstellt wird. Sie trennt nach den Bereichen Männer, Frauen, Firmen.

Letzteres sorgt in der Praxis für eine leichte Unschärfe. Bei den Firmenwagen werden keine Unterschiede nach Geschlecht erfasst. Aktuell gilt auf der Basis der 2023er Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes für den Kreis Augsburg folgende Verteilung: Männliche Halter haben 95.820 der Pkw, gleich 56,1 Prozent (Vorjahr: 56,6 Prozent). Auf Firmen waren 14.883 Pkw zugelassen. Das sind 8,7 Prozent (Vorjahr 8,3 Prozent). Eine Halterin haben 60.153 oder 35,2 Prozent der im Kreis Augsburg zugelassenen Pkw (Vorjahr: 35,1 Prozent).

So sieht es mit den Firmenautos im Kreis Augsburg aus

Eine sichere Bank für den Autohandel waren im Kreis Augsburg bisher die Firmen. Bis Anfang 2023 hat sich das trotz Lieferproblemen nicht geändert: Die Zahl der auf Firmen zugelassenen Pkw stieg im Jahresvergleich um 802 Fahrzeuge. Das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent. Bei den Frauen stieg die Zahl der Frauen mit eigenem Auto um 688. Das entspricht einem Plus von 1,16 Prozent. Bei den Männern stieg die Zahl der Fahrzeughalter von 2022 auf 2023 um 32. Das entspricht einem Plus von 0,03 Prozent. Für die Männer am Steuer im Kreis Augsburg heißt das, sie liegen mit ihrem Besitzanteil von 56,1 Prozent in der Bundesliga der Autobesitzer auf Platz 162 von 399. Spitzenreiter ist der bayerische Kreis Eichstätt, wo zwei Drittel der Autos Männern gehören.

Oder besser, auf Männer zugelassen sind, denn wer im Brief eingetragen ist, muss nicht immer am Steuer sitzen. (zds)

