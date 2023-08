Die Mostereien im Landkreis Augsburg starten die neue Saison

Die Mostsaison startet wieder. Auch die Mostereien im Landkreis Augsburg nehmen ihren Betrieb auf. Wo Sie ab jetzt Äpfel und andere Früchte verarbeiten lassen können.

In Kürze beginnt die Mostsaison. Nach einem nasskalten Frühling und Trockenheit im Sommer wird dieses Jahr mit einem eher schwachen Ertrag gerechnet. Das hängt aber auch davon ab, wie sich die Witterung in der nächsten Zeit verhält.

Die ersten Sorten, die zum Mosten geeignet sind wie der Jakob-Fischer-Apfel, reifen ab Mitte August. Daher geht die Staudenpresse in Fischach schon jetzt in Betrieb. Jeden Samstag wird gemostet und pasteurisiert. Die Terminvereinbarung dazu ist immer dienstags und mittwochs von 18.30 Uhr bis 20 Uhr unter 0176/79053070 möglich. Trester zur Wildfütterung können ebenfalls dort bestellt werden. Darüber hinaus kann ein Termin auch an einem Samstag in der Mosterei selbst für die kommenden Wochen ausgemacht werden. Falls es nicht möglich ist, einen Termin wahrzunehmen, bittet die Mosterei darum, diesen zu stornieren.

Frische Früchte geben den besten Saft

Dass alles reibungslos funktioniert habe der Gartenbauverein Fischach hat in den vergangenen Wochen bereits die Mannschaft und die gesamte Technik auf die neue Mostsaison vorbereitet, erklärt Hannes Ziegler. Die Äpfel und Birnen für den Saft können in Säcken von maximal 25 kg abgegeben werden. Das Team der Staudenmosterei empfiehlt, nur sauberes, reifes Obst ohne Fäulnis zum Mosten zu geben. Am besten werden die Früchte erst kurz vorher gesammelt. So werde der Saft besonders gut.

Auch beim Gartenbauverein Dinkelscherben geht die Obstpresse wieder jeden Samstag in Betrieb. Aus Äpfeln, Birnen und Quitten wird dann wieder Saft. Eine Voranmeldung ist unter 08292/758 donnerstags zwischen 18 Uhr und 20 Uhr möglich. Auf seiner Website erklärt er, dass der Reifegrad der Früchte an ihren Kernen erkennbar sei. Je brauner die Kerne sind, desto mehr Zucker und weniger Säure enthalte die Frucht. Sind diese zu braun, schmecke der Saft nicht mehr frisch. Blätter und Stiele würden den Geschmack ebenfalls verschlechtern und sollten daher weitestgehend entfernt werden.

Weitere Mostereien im Landkreis Augsburg nehmen den Betrieb auf

Auch in Westheim ist der Mostbetrieb des Gartenbauvereins "mittleres Schmuttertal" samstags ab acht Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, denn hier wird der Saft nicht erhitzt, wie Vorsitzender Hannes Grönning sagt. Neben Äpfeln und Quitten können auch Trauben, Holunder und mehr gepresst werden.

Beim Obst- und Gartenbauverein Batzenhofen startet die Saison am Samstag, 2. September. Die Anmeldung zum Mosten erfolgt jeden Donnerstag von 18-Uhr bis 21 Uhr unter 0151/20093961. Hier können Äpfel, Birnen, Quitten und Trauben zu Saft verarbeitet werden.