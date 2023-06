Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – was tun die Kommunen?

Plus Die Klimaerwärmung sorgt für häufigere Hitzeperioden. Gemeinden sollten sich Gedanken machen über genügend Beschattung und Hitzeschutzräume, sagt das Augsburger Landratsamt.

Es wird immer heißer – auf der ganzen Welt und auch bei uns. Fast um acht Grad ist die Durchschnittstemperatur in unserer Region seit 1971 gestiegen – das zeigen die Datenauswertungen des Deutschen Wetterdienstes für das Bayerische Landesamt für Umweltschutz. Und es wird noch heißer: Die Modellierungen für die Zukunft im "Bayerischen Klimainformationssystem" haben ermittelt, dass die Temperaturen bis zum Jahr 2050 im Durchschnitt noch einmal um 1,4 Grad steigen werden, im schlimmsten Fall vielleicht auch maximal um 2,1 Grad. Nochmals 50 Jahre später, also bis 2100, könnte es im Landkreis Augsburg je nach Klimaszenario um bis zu 5 Grad im Durchschnitt heißer werden.

Noch sind die Temperaturen aktuell moderat – aber die nächsten Tropentage kommen sicher. Dass die Hitzewellen häufiger und länger werden, betonte vor Kurzem auch die Amtsärztin im Gesundheitsamt, Dr. Mona Glaesson. "Deshalb sollten sich die Kommunen nun um Schutzkonzepte, vor allem für vulnerable Gruppen wie Kinder, alte Menschen, Vorerkrankte und Menschen, die im Freien arbeiten müssen, Gedanken machen", so die Ärztin. Denn durch die Hitze tagsüber ohne nächtliche Abkühlung kann der menschliche Organismus stark belastet werden.