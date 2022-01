Die nächste Runde der Montagsspaziergänge im Kreis Augsburg bleibt friedlich

Plus Corona-Protest: Allein in Schwabmünchen gehen 500 Menschen auf die Straße. Landrat Sailer kritisiert die Veranstaltungen und fordert eine Impfpflicht.

Friedlich und unaufgeregt verliefen nach bisherigen Erkenntnissen die "Montags-Spaziergänge" von Gegnern der Corona-Politik im Landkreis Augsburg. In rund zehn Orten im Augsburger Land gingen wieder hunderte Menschen bei unangemeldeten Veranstaltungen auf die Straße, für die nächsten Tage sind weitere Spaziergänge in sozialen Netzwerken angekündigt. Protestiert wurden unter anderem aus Gersthofen, Meitingen, Neusäß, Fischach, Bobingen und Schwabmünchen.