Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Die "Revoluzzer" aus dem Augsburger Land feiern den Atomausstieg

Plus Wenn am Samstag die letzten drei Reaktoren heruntergefahren werden, ist vor allem bei drei Menschen die Freude groß. Nach mehr als 40 Jahren sind sie am Ziel ihrer Proteste.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Als vor mehr als 60 Jahren der erste Meiler in der unterfränkischen Gemeinde Kahl ans Netz ging, war die Freude über die neue Form der Energieversorgung groß, die Angst vor einem Unfall klein und der Protest winzig wie ein Atomkern. Mitte der 1970er-Jahre änderte sich langsam die Einstellung, der Sticker mit "Atomkraft? Nein Danke" verlieh der Sorge um einen Super-GAU ein sonniges Gesicht und die ersten Demonstranten formierten sich. Am Samstag ist es nun so weit: Die letzten drei Reaktoren werden heruntergefahren. Grund zu Freude vor allem für die damaligen Revoluzzer und Demonstranten aus dem Augsburger Land, die sich seit vielen Jahrzehnten an vorderster Front für den Ausstieg engagierten. Wir haben drei der "Revoluzzer" befragt, die hautnah bei vielen Aktionen mitgemacht haben.

Paul Reisbacher ( Stadtbergen ): Er ist das Gesicht der Grünen schlechthin in Augsburgs kleiner Nachbarstadt. Wenn am Samstag der rote Hebel zur Abschaltung von Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland fällt, wird sich ein großes Gefühl der Zufriedenheit und Erleichterung bei dem 81-Jährigen breitmachen. "Leider habe ich momentan ein kleines Hüftproblem", bedauert er. "Ansonsten wäre ich zum Abschaltfest nach München gefahren." Dort findet von 12 bis 20 Uhr am Odeonsplatz die große Party zum Atom-Ausstieg statt. Für Reisbacher endet damit ein rund 50-jähriges Engagement, das Mitte der 1970er-Jahre begann: Reisbacher stand zu der Zeit als Lehrer an einer Volksschule mitten im Berufsleben, war im Bund Naturschutz aktiv und nahm immer wieder an Demonstrationen teil.

Demonstranten haben mit ihren Aktionen letztendlich den Bau der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf im Landkreis Schwandorf verhindert. Hannes Grönninger war dabei. Foto: Hannes Grönninger

Das Ende der letzten drei Reaktoren: Freude im Augsburger Land

Mitte der 1980er-Jahre aber kam es zu einem Einschnitt. Die Proteste in Wackersdorf eskalierten. Mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und sogar Reizgas gingen Polizeieinheiten gegen die Steine schmeißenden Demonstranten vor. Die Proteste forderten auf beiden Seiten Blutzoll und wurden weiter angeheizt, als es 1986 in Tschernobyl zu einer verheerenden Kernschmelze kam. "Das war der Zeitpunkt, wo auch ich sagte: So kann man nicht weitermachen und so kann man nicht mit den Leuten umgehen." Der heutige Grünen-Stadtrat Reisbacher machte sich in in einem von der SPD gemieteten Bus ebenfalls auf die Fahrt nach Wackersdorf und protestierte vor dem Bauzaun. Nur zu gut kann er sich noch an die Aktionen erinnern und an das große Gemeinschaftsgefühl, das unter allen Teilnehmern geherrscht habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen