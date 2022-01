Landkreis Augsburg

Diese Schlagzeilen aus dem Kreis Augsburg wünschen sich unsere Leser für 2022

Plus Wir haben unsere Leser gefragt, welche Nachrichten sie sich 2022 wünschen würden. Weit vorne ist das Ende der Chlorung in Gersthofen. Es gab auch etwas zu gewinnen.

Von Philipp Kinne

Was wird das neue Jahr wohl mit sich bringen? Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist groß. Welche Wünsche unserer Leser in den kommenden Monaten in Erfüllung gehen werden, wird die Zeit zeigen. Wir wollten von ihnen aber schon zu Beginn des neuen Jahres wissen, welche Schlagzeilen sie gerne in der Zeitung lesen würden. Zehn potenzielle Schlagzeilen standen zur Wahl. Alle könnten im neuen Jahr Realität werden. Etliche Leserinnen und Leser haben sich an der Aktion beteiligt. Zehn von ihnen erwarten nun tolle Preise.

