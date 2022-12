Die schönsten Aussichten auf das Feuerwerk im Augsburger Land

Je höher die Lage, desto besser ist an Silvester die Sicht aufs nächtliche Spektakel. Einer der schönsten Plätze im Landkreis Augsburg bleibt jedoch gesperrt.

Es darf wieder geböllert werden. Nach mehr als zwei Jahren sind in den Geschäften die Regale wieder voll und bieten wieder Blitz und Donner in allen Variationen. Händler rechnen nach dem Verkaufsstart mit rekordverdächtigen Umsätzen. Doch um das farbenprächtige Spektakel auch kostenlos zu genießen, bietet sich im Augsburger Land an vielen Stellen ein Blick aus der Ferne an. Wir haben eine kleine Übersicht zusammengestellt mit den schönsten Aussichtspunkten für das nächtliche Feuerwerk.

Je höher die Lage, desto besser die Sicht. Diese Formel trifft auf die beliebtesten Plätze im Augsburger Land zu. Zwar sind einige Bauwerke in der Silvesternacht gesperrt, die Temperaturen dürften in der Nacht auf Sonntag allerdings auch ohne Thermojacken eine schöne Feier im Freien erlauben.

Stadtbergen : Vor wenigen Tagen war der abfallende Hang "Am Nervenheil" in Leitershofen noch ein beliebter Rodelberg. Nun werden sich wahrscheinlich wieder zahlreiche Menschen dort versammeln, um das neue Jahr zu begrüßen. Sogar Bert Brecht traf sich an Silvester 1917/1918 dort mit Freunden zu einer rauschenden Feier unter dem Titel „Reunion der Spukgestalten“.

Der Müllberg ist lediglich in der Zeit von 8 bis 16 Uhr begehbar. Danach ist das Gelände abgesperrt und der Zutritt verboten. Königsbrunn : Das ganze Jahr über wird die Ulrichshöhe an der Königsbrunner Wertachstraße (Anfahrt über B17 , Parkplätze an der Königsallee) gerne von Mountainbikern genutzt. An Silvester jedoch werden voraussichtlich mehr Spaziergänger den Weg auf den 25 Meter hohen Hügel finden. Von dort gibt es gute Aussichten auf die Brunnenstadt selbst und darüber hinaus auch den Süden von Augsburg , Bobingen und das Lechfeld . Der Gipfel liegt 540 Meter über dem Meeresspiegel.

Der Hügel oberhalb des Naturfreibads in bietet einen schönen Blick auf das Neufnachtal und das Schmuttertal. Die Aussichten sind aber nur bei gutem Wetter vielversprechend. Affing : Ein Teil der Gemeinde Affing bietet einen kompletten Panoramablick auf Augsburg . Vom Ortsteil Bergen aus kann man das ganze Feuerwerk im Blick behalten und dort den Jahreswechsel feiern.

