Die schönsten Fotos ihrer Haustiere: Abtauchen und Abhängen

Schicken Sie uns ein Foto von den Lieblingsplätzen ihres Haustiers. Unter allen Einsendungen werden fünfmal zwei Eintrittskarten für Hundeprofi Martin Rütter verlost.

Die Abkühlung hat den Vierbeinern im Landkreis Augsburg ganz schön gutgetan. Wir suchen aber auch weiterhin die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser und mit etwas Glück können zehn Tierliebhaber kostenlos zur neuen Show „Der will nur spielen“ von Deutschlands beliebtestem Hundeprofi Martin Rütter.

46 Bilder Die Lieblingsplätze von Hund & Katz Foto: Gabi Heinrich

Verlost werden fünfmal zwei Eintrittskarten für seine Show am 28. Oktober ab 20 Uhr in Günzburg im Forum am Hofgarten. So funktioniert die Teilnahme:

Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. September

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto von dem sommerlichen Lieblingsplatz Ihres Vierbeiners, egal ob Hund oder Katze. Stichwort: Gewinnspiel Martin Rütter. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über Ihr Tier (Alter, Name und Gemeinde). Die Mailadresse ist: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Hinterlassen Sie bitte eine Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 12. September, 12 Uhr.

Auf der Mauer auf der Lauer – liegt die kleine Fiona. Sie ist acht Jahre alt und macht es sich sehr gerne im Garten von Simone Liepert in Gersthofen auf der Mauer bequem. Foto: Simone Liepert

Die schönsten Einsendungen werden immer wieder auch auf Sonderseiten in unserer Zeitung abgedruckt. Nach Ende der Aktion werden die fünf Gewinner für jeweils zwei Eintrittskarten von der Redaktion gezogen und benachrichtigt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter: www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.