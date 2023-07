Die schönsten Plätze für ein erstes Date – und vielleicht den ersten Kuss

18:30 Uhr Artikel anhören Shape

Der Landkreis Augsburg hat viele romantische Plätzchen, die sich für ein erstes Treffen bestens eignen – vor allem an einem lauen Sommerabend.

Wohin bei der ersten Verabredung? In ein Café oder eine Bar kann jeder gehen – kreativer und vielversprechender ist aber ein romantischer Spaziergang – schließlich hat man da genug Zeit zum Reden. Und mit etwas Glück gibt es auch noch einen tollen Sonnenuntergang zu sehen. Wir haben einige schöne Ideen für ein erstes Date zusammengestellt.

Bismarckturm

Die beste Aussicht auf Augsburg und Umgebung gibt es zweifellos vom Hügel zwischen Stadtbergen und Steppach aus. Das Areal rund um den Turm mit vielen alten Bäumen am Rand der westlichen Wälder eignet sich perfekt für ein Picknick und einen Spaziergang dorthin, da man ohnehin unten in Steppach oder am Ortsrand von Stadtbergen parken kann. Es gibt sogar einen historischen Trinkwasserbrunnen. Und wer will, kann auch bis zum 31. Oktober von 9 bis 19 Uhr auf den Turm steigen. Wer keinen Proviant mitnehmen will, dem stehen in Steppach etliche Lokale offen - von der Eisdiele, Konditorei bis zum Traditions-Biergarten "Fuchs" und andere Restaurants.

