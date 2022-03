Die Sicherheitslage im Augsburger Land hat sich objektiv verbessert

Plus Die Zahlen der Kriminalitätsstatistik belegen, wie sicher es sich im Augsburger Land leben lässt. Bedenklich ist jedoch der Anstieg der Sexualstraftaten.

Die Kriminalitätsstatistik der Polizei hat zwei Botschaften. Zum einen zeigen die Zahlen, dass sich objektiv die Sicherheitslage im Augsburger Land erneut verbessert hat, auch wenn sich dies nicht immer mit dem subjektiven Empfinden deckt. Zum anderen aber belegen die Zahlen eindeutig, dass die Sexualstraftaten erheblich zugenommen haben. Woran das liegt, kann nur vermutet werden, auch wenn ein Zusammenhang mit Corona und den damit verbundenen Beschränkungen nahe liegt.