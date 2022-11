Die Staudenbahn steht vor einem Stolperstart

Plus Wenn es im Dezember losgeht, müssen die Triebwagen einzelne Haltestellen auslassen. Für den Ausbau der Strecke bis Langenneufnach wackelt die Finanzierung. Nun gibt es ein Krisentreffen in München.

Der 11. Dezember könnte ein historischer Tag in der inzwischen über 100-jährigen Geschichte der Staudenbahn werden. Mit Beginn des Winterfahrplans nimmt sie den Personenverkehr wieder auf – allerdings nur zwischen Augsburg und Gessertshausen. Und auch das klappt nicht reibungslos. Weil sich zu viele Züge auf den Gleisen zwischen Gessertshausen und Augsburg tummeln, wird die Nahverkehrsbahn nicht immer jeden Bahnhalt auf der Strecke bedienen können.