Die Straßen sind glatt: Unfälle im Minutentakt im Landkreis Augsburg

Der plötzlich einsetzende heftige Schneefall brachte am Montagabend im Landkreis Augsburg mehrere Autofahrer ins Rutschen.

Es ist in diesen Januartagen zeitweise sehr glatt auf den Straßen, das bringt einige Autofahrerinnen und Autofahrer im Landkreis Augsburg ins Schlingern. Neben dem Lkw-Unfall auf der Autobahn kam es auf den Landstraßen am Montagabend zu mehreren Zusammenstößen. Die Polizei Zusmarshausen musste fast schon im Minutentakt zu Unfällen ausrücken.

Gabelbach Ein Verkehrsunfall hat sich im Unterdorf in Gabelbach ereignet. Der 21-jährige Fahrer eines Volkswagens wich laut Polizei um 19 Uhr einem entgegenkommenden Räumfahrzeug aus. Dadurch kam er mit seinem Auto ins Rutschen und fuhr in einen anderen Wagen. Zum Unfallhergang gebe es unterschiedliche Aussagen des Unfallverursachers und eines Zeugen, teilt die Polizei mit. Strittig ist die Frage, ob das Räumfahrzeug zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren ist oder nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Eine dünne Eisschicht überzieht zurzeit manchmal die Straßen und wird gefährlich. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

Reutern Zwei Stunden vorher um 17 Uhr passierte in der Ludwig-Rif-Straße in Reutern ein Unfall. Eine 33-jährige Autofahrerin bemerkte laut Polizei zu spät, dass die vor ihr fahrende 25-Jährige mit ihrem Renault verkehrsbedingt anhalten musste. Die 33-Jährige lenkte nach dem Anstoß nach rechts und kam mit ihrem Wagen im Gartenzaun eines angrenzenden Grundstückes zum Stehen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn schneeglatt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß in Reutern niemand. Nur fünf Minuten später ereignete sich ebenfalls in der Ludwig-Rif-Straße ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin wollte von der Weldener Straße in die Ludwig-Rif-Straße abbiegen. Aufgrund der Glätte geriet sie ins Schleudern und prallte gegen einen Telefonmast. Dieser wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Telefonleitungen selbst wurden nicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Auch bei diesem Unfall blieb es glücklicherweise beim Sachschaden.

Eisplatte fliegt bei Kutzenhausen vom Lkw-Dach auf ein Auto

Dinkelscherben Gleich drei Verkehrsteilnehmer waren in einen Unfall am Kreisverkehr in Dinkelscherben verwickelt. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr um 19.05 Uhr auf den Wagen einer 54-jährigen Frau auf, die verkehrsbedingt anhalten musste. Die 20-Jährige hatte diesen Stopp zu spät bemerkt. Ein 23-jähriger Autofahrer in einem VW bemerkte den Unfall ebenfalls zu spät und fuhr wegen der Glätte auf das Auto der 20-Jährigen auf. Sachschaden: 8500 Euro.

Kutzenhausen Eine 36-jährige Autofahrerin war gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße von Agawang in Richtung Horgau unterwegs. Bei einem entgegenkommenden Lastwagen löste sich vom Dach eine Eisplatte und fiel auf das Auto der 36-Jährigen. Dadurch wurden der Kotflügel und der linke Seitenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Diedorf Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Steppacher Straße in Diedorf. Ein 21-jähriger Autofahrer war um 0.20 Uhr in Richtung Vogelsang unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er laut Polizei bei Schneeglätte ins Rutschen. Sein Fahrzeug drehte sich um 90 Grad und prallte gegen einen geparkten Opel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde auch hier niemand.

Die winterlichen Wetterkapriolen gehen weiter

Laut Auskunft der Polizeiinspektion Gersthofen gab es in ihrem Zuständigkeitsbereich am Montagabend keine größeren Glätteunfälle. Im Landkreis Dillingen krachte es hingegen mehrmals. Ein 33-Jähriger rutschte mit seinem Auto von der Kreisstraße bei Wittislingen, der Wagen landete im Gebüsch. Verletzt wurde der Mann nicht. Auf der Kreisstraße bei Zöschingen schlitterte eine 21-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn. Sie verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus.

Winterliche Kapriolen stehen den Autofahrern in dieser Woche weiterhin bevor und können zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Ursache dafür ist ein Auf und Ab der Temperaturen, verbunden mit Schnee und Regen. Diese fatale Kombination kann durch am Boden gefrierenden Regen zu Blitzeis führen, auch zu länger anhaltendem Glatteis, die für gefährliche Rutschpartien sorgen können. Vorsicht ist also beim Autofahren geboten, und auch Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer sollten sich in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für das ganze Bundesgebiet und eben auch für unsere Region vor extremen Witterungsverhältnissen.