Die Tochterfirmen des Kreises Augsburg sind eine Männerwirtschaft

Plus Der Landkreis Augsburg hat eine Reihe von Firmen und Beteiligungen. Meist haben dort Männer das Sagen. Die Grünen bemängeln das deutlich.

Besser als befürchtet sind die jungen Hightechfirmen im Augsburger Innovationspark und seinem Technologiezentrum durch die Pandemie gekommen. Kein einziges Unternehmen musste laut Innovationspark-Geschäftsführer Wolfgang Hehl die Segel streichen. Werkstätten, Labore und Büros seien nahezu ausgebucht, die große Halle zu 70 Prozent vermietet. Insgesamt sind 46 Firmen mit rund 440 Mitarbeitenden vor Ort.