Die Wahl des Kreisbrandrats muss wiederholt werden

Plus Die Wiederwahl von Alfred Zinsmeister zum Kreisbrandrat für den Kreis Augsburg war ungültig. So begründet das Bayerische Innenministerium die Entscheidung.

Die Hängepartie nach der Wahl zum Kreisbrandrat ist beendet: Die Wiederwahl von Alfred Zinsmeister zum Kreisbrandrat muss wiederholt werden. Zu diesem Schluss kommt das bayerische Innenministerium nach wochenlanger Prüfung der Wahlergebnisse. Die Juristen dort entschieden, dass bei der Wiederwahl nicht alles mit rechten Dingen zuging.