Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Die Weihnachtsmärkte am Wochenende im Augsburger Land

Plus Ein 1. Advent wie aus dem Bilderbuch: Nachdem es am Samstag noch ausgiebig geschneit hatte, herrschte am Sonntag schönster Sonnenschein. Und die Menschen nutzten das aus.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Gersthofen war am Donnerstag vorangegangen, andere folgten am Wochenende: Die Weihnachtsmärkte sorgen wieder für adventliche Stimmung vor dem Weihnachtsfest. Und zumindest am Sonntag war das Wetter für einen Besuch ideal. Doch auch die Märkte, welche am Samstag schon offen waren, wie zum Beispiel Neusäß, Gersthofen, Gablingen und Zusmarshausen, stießen auf großes Interesse.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Neusäß gibt es wieder eine große Krippe. Foto: Marcus Merk

.„Ja is denn scho wieder Weihnachten“, schmunzelte eine junge Frau in Anspielung an den von Fußballlegende Franz Beckenbauer einst gesagten Spruch. „Es stimmt einen schon etwas nachdenklich, wie schnell doch die Zeit vergeht, ich kann mich noch sehr gut an den letzten Weihnachtsmarkt erinnern und jetzt stehe ich schon wieder zwischen den geschmückten Ständen und Buden, erstmals wieder svon Schnee umhüllt, auf unserem Rathausplatz“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen