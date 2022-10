Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Augsburg hat einen neuen Chef

Herwig Leiter folgt auf Uli Gerhardt. Doch was macht der Fachbereich am Landratsamt eigentlich genau?

Führungswechsel in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Augsburg: Herwig Leiter übernimmt die Fachbereichsleitung und folgt damit auf Uli Gerhardt, der kürzlich in Pension gegangen ist. Der studierte Diplom-Kaufmann, der rund zehn Jahre lang in der freien Wirtschaft als Projektmanager und als Prokurist einer Unternehmensgruppe gearbeitet hat, ist bereits seit dem Jahr 2010 als stellvertretender Leiter in der Wirtschaftsförderung tätig.

Das sind die Aufgaben der Wirtschaftsförderung

Zu den Aufgaben des vierköpfigen Teams gehört es, Unternehmen im Landkreis Augsburg bei Standortanfragen, Neuansiedlungen oder Betriebserweiterungen zu beraten und zu begleiten. Auch den Kommunen dient der Fachbereich als Anlaufstelle, wenn es um Fragen der gewerblichen Entwicklung, Erschließung von Gewerbegebieten oder sonstige Fragen der Wirtschaftsförderung geht. Ferner setzt der Fachbereich die Tourismusstrategie des Landkreises um, organisiert Unternehmensbesuche und Unternehmerabende und begleitet die Beteiligungen des Landkreises wie die IT-Gründerzentrum GmbH, die Augsburg Innovationspark GmbH oder die Regio Wirtschaft GmbH. (AZ)

