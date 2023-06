Landkreis Augsburg

Diese Apotheken haben im Landkreis Augsburg am Protesttag geöffnet

Ein paar Apotheken im Landkreis Augsburg haben am Mittwoch trotz des Protesttages geöffnet.

Am deutschlandweiten Protesttag bleiben auch in der Region die meisten Apotheken geschlossen. Welche am Mittwoch dennoch geöffnet haben.

