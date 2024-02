Diese Faschingsumzüge rollen bald durch den Landkreis Augsburg

Bald geht der Fasching im Augsburger Land in den Endspurt. Wann und wo die großen Umzüge in der Region stattfinden.

Am Wochenende geht der Fasching in die heiße Phase. Bevor er am Faschingsdienstag seinen Höhepunkt erreicht, ist im Landkreis noch einiges geboten. Die Narren und Närrinnen kommen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten, wenn die Faschingsumzüge wieder durch das Augsburger Land rollen. Wir haben zusammengefasst, wann und wo die großen Umzüge in der Region stattfinden.

Am Faschingssamstag gibt es Umzüge in Welden und Gersthofen

Der erste große Faschingsumzug startet am Samstag, 10. Februar, in Welden. Ab 14.30 Uhr führt der Zug vom Schläuhle, vorbei am Rathaus, bis zum Festplatz an der Talstraße. Dort wird anschließend im beheizten Zelt gefeiert, inklusive Showauftritten und Musik von DJ Lude.

Für die kleinen Faschingsfans gibt es in Gersthofen ein buntes Treiben. Die Lechana veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Kinderfaschingsumzug in Zusammenarbeit mit der Stadt Gersthofen. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Im Anschluss ist weiteres Programm für die Kinder geplant.

Zusamtaler Bettschoner und Faschingsclub Wehringen rollen am Sonntag los

Weiter geht es am Sonntag, 11. Februar, in Zusmarshausen. Der Umzug der Zusamtaler Bettschoner startet um 13 Uhr. Die anschließende Feier findet im Partyzelt beim Wertstoffhof statt. In der Schwarzbräuhalle können Besucher außerdem Auftritte verschiedener Tanzgruppen und Akrobaten bestaunen. In Wehringen beginnt der Umzug des Faschingsclubs FCW um 14 Uhr. Dieser führt von der Ulrichstraße bis zum Rathausplatz. Dort gibt es im Anschluss an den Umzug ein buntes Faschingstreiben für Jung und Alt.

Drei große Faschingsumzüge am Faschingsdienstag

Gleich drei große Umzüge rollen am Faschingsdienstag, 13. Februar, los. Um 14.14 Uhr startet einmal der Gaudiwurm der Deubachia in Deubach, welcher von der Deubacher Straße bis zum Sportplatz führt. Ebenfalls um 14.14 Uhr beginnt der Umzug der Glammhogga in Gablingen. Für die Glammhogga ist es ein Jubiläumsjahr, denn der Umzug findet bereits zum 40. Mal statt. Beim anschließenden Kehraus wird mit Deejay-Short in der Mehrzweckhalle Gablingen gefeiert. Auch die Narrenzunft Spitzenmuck in Ehingen veranstaltet zum Faschingsdienstag einen Umzug. Dieser beginnt um 14 Uhr und führt durch die geschmückte Innenstadt. Es werden wieder mehrere Tausend Teilnehmer an dem Umzug erwartet. Durch Schwabmünchen ziehen die Narren, angeführt von den Menkinger Narren am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 17.11 Uhr. Auf dem Schrannenplatz geht es dann mit der Kehrhaus-Party weiter.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen

Auf Grund der Faschingsumzüge kommt es im Landkreis vermehrt zu Verkehrsbehinderungen. Ortsdurchfahrten sind vielerorts voll gesperrt. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Ortskundige werden gebeten, die gesperrten Ortschaften zu umfahren.