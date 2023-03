Diese Firmen im Landkreis Augsburg schreiben ihre Erfolgsgeschichte

Der Landkreis Augsburg ist Heim für zahlreiche erfolgreiche Firmen. Wir stellen einige von ihnen vor und zeigen die Geheimnisse hinter ihren Erfolgsgeschichten.

Start-ups gab es auch schon früher. Nur hatten sie damals noch keinen englischen Namen. In der Serie "Erfolgsgeschichten früher und heute" stellt die Redaktion regionale Unternehmen mit außergewöhnlichem Hintergrund vor. Die Innovation aus dem Jahr 1965, aus der eine international erfolgreiche Marke wurde, ist genauso dabei, wie ein gemeinnütziges Start-up oder eine Familienbrauerei, deren Chronik bis ins Jahr 1648 zurückreicht.

Was das Erfolgsrezept all dieser Firmen angeht, sei so viel verraten: Die Grundzutaten heißen Ideen und Mut. Innovativer Erfindergeist braucht Motivation und Durchsetzungsvermögen - dann wird daraus eine Erfolgsgeschichte. Hier finden Sie die bereits erschienen Teile unserer Serie. (AZ)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Erfolgsgeschichten früher und heute": Alle Teile der Serie