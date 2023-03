Die Zahlen der Polizei: So steht es um die Sicherheit in Ihrem Ort

Plus Was sich hinter der Kriminalitätsstatistik für den Kreis Augsburg verbirgt, zeigt unser Überblick. Ein Klick auf ihren Ort liefert die wichtigsten Informationen.

Eine einfache Methode, um eine Entwicklung anschaulich darzustellen, sind Grafiken oder Tabellen. Doch diese Elemente bedürfen teilweise einer Erklärung. Was ist eine Häufigkeitszahl? Was ist der Unterschied zwischen Rohheits- und Gewaltdelikten? Ein Überblick über die wichtigsten Informationen der aktuellen Kriminalitätsstatistik für das Augsburg Land hilft, diese Daten besser zu verstehen.