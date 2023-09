Diese Kandidaten aus dem Augsburger Land wollen über die Liste in den Landtag

Bei der Landtagswahl gibt es neben den Direktkandidaten auch die Wahl über die Liste. Diese Kandidatinnen und Kandidaten treten nur auf diesem Weg im Landkreis an.

Im bayerischen Landtag soll der gesamte Freistaat vertreten sein, so der Grundsatz. Und damit das zumindest geografisch gewährleistet ist, wird mit der Erststimme der Direktkandidat oder die Direktkandidatin gewählt, der oder die diesen Stimmkreis auf jeden Fall im Landtag vertreten soll. Gerade bei der CSU mit ihrer bayernweit ausgeprägten Stärke sind es somit fast ausschließlich die Direktkandidaten, die den Einzug ins Parlament schaffen. Wer nur auf der Liste vertreten ist, hat es üblicherweise schwer. Dennoch gibt es zwei junge CSU-Vertreter aus dem Landkreis Augsburg, die es auf diesem Weg schaffen wollen.

Ludwig Lenzgeiger ist für die CSU Kreisrat und bayernweit in der Jungen Union aktiv. Er tritt auf der Schwaben-Liste seiner Partei an und will in den Landtag. Foto: Lenzgeiger

Ludwig Lenzgeiger ist Jahrgang 1989, Lehrer, und schon seit vielen Jahren politisch in der CSU und der Jungen Union aktiv. Erst vor wenigen Tagen ist Lenzgeiger in dritter Amtszeit als stellvertretender Vorsitzender bestätigt worden. In seiner Bewerbungsrede setzte er, der inhaltlich in der JU die Themen Bildung, Wissenschaft und Kultur vertritt, auf Zuversicht. „Ich sehe als größte Gefahr für unsere Freiheit die Angst“, so Lenzgeiger, der zugleich zweiter Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Adelsried ist. „Und deshalb ist es unsere Aufgabe, klar zu sagen, dass wir nicht die letzte Generation sind“, erklärte der promovierte Historiker weiter.

Lenzgeiger sitzt für die CSU im Kreistag des Landkreises Augsburg. Mit Platz sieben auf der Liste der Schwaben-CSU dürften seine Chancen auf einen Einzug in den Landtag dennoch nicht besonders groß sein.

Simone Strohmayr ist in Stadtbergen nur über die Liste wählbar

Noch ein Stückchen weiter hinten auf dieser Liste steht die 27-jährige Lena Rasilier aus Thierhaupten. Die Gerichtsvollzieherin ist unter anderem im Vorstand der CSU in Schwaben als Beisitzerin aktiv, in ihrer Heimatgemeinde ist sie die Vorsitzende der Partei. Neben Beruf und Partei ist Rasilier außerdem im Bayerischen Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv, dort ist sie Mitglied der Rettungshundestaffel. Ihre politischen Schwerpunkte liegen auf dem Wohnbau sowie in der Entwicklung des ländlichen Raums.

Die Stadtbergerin Simone Strohmayr tritt als Direktkandidatin im Stimmkreis Aichach-Friedberg an. Foto: Strohmayr

Auf Platz eins der schwäbischen Landesliste bei der SPD ist eine Stadtbergerin zu finden, die aber im Wahlkreis Augsburg-Land-Süd auch nur dort zu wählen ist. Denn Simone Strohmayr ist Direktkandidatin im Stimmkreis Aichach-Friedberg. Aktuell ist Simone Strohmayr schon in ihrer vierten Wahlperiode Landtagsabgeordnete und zudem parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion im Landtag. Ein gerechteres Bildungssystem und gleiche Chancen für alle Kinder, das ist ihr großes politisches Thema. Zudem liegen ihre Schwerpunkte auf den Bereichen Soziales, Gesundheit und Pflege.

Ein Königsbrunner tritt als Direktkandidat der FDP in Kaufbeuren an

Der letzte Platz auf der Schwaben-Liste der SPD spiegelt nicht das politische Engagement von Anja Völk wider. Die dritte Bürgermeisterin von Ustersbach ist im Hauptberuf Rechtsanwältin und im Vorstand des SPD-Unterbezirks Augsburg aktiv. Ihre Schwerpunkte liegen bei allen Themen rund um Familie und soziale Gerechtigkeit.

Christian Toth tritt für die FDP als Direktkandidat im Stimmkreis Kaufbeuren an. In Königsbrunn ist er als Stadtrat bekannt. Foto: Christoph Zieher

Christian Toth ist Königsbrunner, für seine Partei, die FDP, ist er jedoch der Direktkandidat für den Stimmkreis Kaufbeuren. Zu Hause in Königsbrunn ist der Stadtrat beruflich selbstständig, er betreibt einen Edeka-Markt. Und in der Wirtschaft liegt auch ein Schwerpunkt seines politischen Schaffens. „Der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage geschuldet, würde ich mich aktuell insbesondere für die Reduzierung der Energie-, sprich der Stromkosten, einsetzen. Wir leben in einem Industrie- und Hochtechnologieland und das sollte so bleiben“, fordert Toth, der auch Kreisrat im Landkreis Augsburg ist. Wählbar ist er im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd über die Liste, wo er auf Platz vier zu finden ist.