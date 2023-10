Diese Kandidaten wollen in den Bezirkstag für Schwaben

Sie stehen für die sechs größten Parteien in den drei Stimmkreisen des Landkreises zur Wahl. Das Thema für alle ist, mit dem Bezirk das Leben von Menschen zu verbessern.

Der Betrieb von Fachkliniken, Kulturpflege, sowie Wissenschaft und Forschung, das sind die großen Handlungsfelder eines Bezirks. Im Landkreis Augsburg kandidieren 18 Kandidatinnen und Kandidaten für ein Mandat in dem schwabenweiten Gremium. Das sind die Direktkandidaten:

Stimmkreis 702 Augsburg-Stadt-West:

CSU: Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Lesen Sie zu seinen Zielen und Vorhaben das Interview.

Grüne: Klaus Kneißl ist 66 Jahre alt, wohnt in Friedberg und im Ruhestand. In seiner aktiven Zeit war er über 30 Jahre lang Sozialplaner in der Stadt Augsburg. Ihm ist die Erleichterung bei der Antragstellung für Betroffene und ihre Angehörige wichtig sowie der Aufbau von betreuten Wohngemeinschaften für Senioren bei Demenz und für Menschen mit Behinderung. Außerdem ist eines seiner Ziele die Unterstützung von Müttern mit einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung im Rahmen der begleiteten Elternschaft. Kinder könnten durch Umweltprojekte stark gemacht werden.

AfD: Markus Striedl aus Augsburg ist 43 Jahre alt und ledig. Der Bezirksrat hat als politische Schwerpunkte den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern, die Verwendung einer verständlichen Sprache für alle (keine Gendersprache) sowie echten Umweltschutz statt Klimaschutz, wie er sagt. „Die meisten Menschen, die mit dem Bezirk zu tun haben, haben es nicht leicht im Leben. Wir arbeiten stetig daran, unser Angebot an die Menschen anzupassen und nicht umgekehrt.“

Freie Wähler: Susanne Rößner aus dem Augsburger Stadtteil Bärenkeller ist 36 Jahre alt und hat drei Kinder. Sie möchte im Bezirk eine soziale Teilhabe aller Schichten ermöglichen, die Pflege stärken und Ausbildungsmöglichkeiten ausbauen sowie heimatliche und kulturelle Einrichtungen fördern. „Der Bezirkstag ist ein Bindeglied zwischen Land und Kommune. Es muss Wege und Ziele vereinfachen, damit unser Miteinander vereinfacht wird. Soziale Faktoren können nur mit Fachwissen gestärkt werden.“

SPD: Julian Enders ist 38 Jahre alt, verheiratet und Berufsschullehrer. Ihm geht es um die Schaffung von speziellen, niederschwelligen Betreuungsangeboten und Präventionsmaßnahmen für junge Erwachsene mit psychischen Problemen; die Verbesserung der ambulanten psychatrischen Betreuung für Menschen jeder Altersgruppe sowie die Barrierefreiheit in allen Bezirkseinrichtungen. Zudem sollte der Bezirk gezielte finanzielle Unterstützung für Bildungs- und Sozialprogramme in der Region bereitstellen.

FDP: Carola Nagel-Knoblach aus Augsburg ist 61 Jahre alt und hat drei Kinder sowie vier Enkelkinder. Sie bewirbt sich um das Mandat, um den Ausbau der Pflegestützpunkte in Schwaben für die neutrale Beratung von pflegenden Angehörigen voranzutreiben sowie Pflege neu zu denken und neue Konzepte für Menschen mit Demenz, Seniorenbetreuung und Pflegeberufe zu entwickeln. Außerdem sagt sie: „Inklusion bedeutet Selbstbestimmung, Förderung von Inklusionsbetrieben und Zuverdienst Projekte“.

Stimmkreis 705 Augsburg-Land-Süd:

CSU: Klaus Förster ist Bürgermeister von Bobingen, 55 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder sowie zwei Enkelkinder. Für ihn sind Werkstätten für Men­schen mit Behinderung (WfbM) eine wichtige Institution, an denen er auch in Zukunft festhalten möchte. „Sie sind die Schnittstelle, um auch die Menschen mit Behinderung weiterhin auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren“, so der Bezirksrat. Auch ein besseres Angebot für Menschen in psychischen Krisen oder für die Beschäftigten in der Pflege sind ihm ein Anliegen.

Grüne: Lukas Geierhos ist 28 Jahre alt, ledig und Stadtrat in Bobingen. Er möchte eine digitale Bezirksverwaltung für einfache, schnelle, digitale Anträge fördern, Heimat und Tradition bewahren und weiterentwickeln sowie jungen Menschen und allen Angehörigen eine starke, zukunftsorientierte Stimme geben. Für ihn kann der Bezirkstag das Leben der Menschen verbessern, die auf Hilfe angewiesen sind. Aber: „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass unnötige Bürokratie nicht weiter Zeit und Nerven raubt, indem Anträge einfach, schnell und digital gestellt werden können.“

Freie Wähler: Melanie Schappin aus Gersthofen ist 42 Jahre alt und hat vier Kinder. Die Rechtsanwältin setzt sich ein für eine stärkere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wozu auch eine Verbesserung der Pflegesituation gehört. Außerdem geht es ihr um die Verbesserung der Krankenvorsorge durch Stärkung und Ausbau der Bezirkskliniken sowie um die Förderung der Kultur- und Heimatpflege, verbunden mit einer Stärkung der regionalen Identität. Sorge bereitet ihr der sich zuspitzende Pflegekräftemangel.

Nicht auf unsere Fragen geantwortet haben aus dem Stimmkreis 705 Heike Heubach (SPD), Stefan Steinbach (FDP) und Stefan Adorjan (AfD).

Stimmkreis 704 Augsburg-Land, Dillingen

CSU: Johann Popp ist 65 Jahre alt und war in seiner aktiven Berufszeit Vizepräsident des Landgerichts Augsburg, er lebt in Wertingen. Einer seiner Schwerpunkte ist, den Bezirk zu den Menschen zu bringen. So gehe die Außenstelle in Höchstädt auf seine Anregung zurück. „Die regelmäßigen Sprechtage in Meitingen, Nordendorf und Dillingen werden beibehalten“, hat er sich vorgenommen. Zusätzlich sollten die Kommunen durch eine Senkung der Bezirksumlage deutlich entlastet werden.

Grüne: Heidi Terpoorten ist 57 Jahre alt, verheiratet und lebt in Binswangen. Die Sozialarbeiterin möchte wieder in den Bezirkstag. Ihre Schwerpunkte dort sind Inklusion und Teilhabe für Menschen mit Hilfebedarf, ambulante und stationäre Angebote an das „neue“ Bundesteilhabegesetz anzupassen sowie Pflege- und Demenzangebote ambulant und stationär auszubauen und zu entwickeln, aber auch die Erinnerungskultur auszubauen. Zudem liegt ihr auch die Kontrolle der Finanzen am Herzen.

AfD: Elias Merkle ist 23 Jahre alt, ledig und Verwaltungsinspektor bei der Stadt Donauwörth, er stammt aus Harburg. Ihm ist es wichtig, dass Bezirksmittel verantwortungsvoll und wirksam eingesetzt werden, dass Identität gestiftet und Schwaben lebenswert erhalten wird sowie die Jugend gefördert und zukunftsorientiert gehandelt wird. „Das Leben der Menschen zu verbessern, ist quasi die DNA des Bezirks. Mit seinen Projekten soll der Bezirk aber auch dafür sorgen, dass wir alle nicht nur gut, sondern auch gerne in unserem Schwaben leben.“

SPD: Thomas Reicherzer ist Bürgermeister von Wittislingen (Landkreis Dillingen), mit 28 Jahren ledig und sieht in der Bezirkstagsarbeit drei wichtige Schwerpunkte: starke Bezirkskliniken, eine optimale Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher sowie eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung durch den Bezirk im Bedarfsfall. „Der Bezirkstag kann durch vorausschauende und kluge Entscheidungen dafür sorgen, dass der Bezirk stark und leistungsfähig ist. Davon profitieren alle, die Unterstützung durch den Bezirk benötigen.“

FDP: Alois Jäger ist 55 Jahre alt, bereits Bezirksrat und Kreisrat in Dillingen. Er hat drei erwachsene Kinder und ist verheiratet. Jäger hat als Bezirksrat bereits erfahren, wie wertvoll es ist, sich für Menschen einzusetzen und das möchte er auch weiter tun. Für ihn ist der Bezirkstag das Sozialparlament, das Weichen auch für die Schwächeren in der Gesellschaft, etwa Menschen mit Behinderung, setzt.

Nicht geantwortet hat aus dem Stimmkreis 704 hat Jürgen Kopriva (FW).