Diese Schlagzeilen wünschen sich unsere Leserinnen und Leser für 2023

Wir haben unsere Leser gefragt, welche Nachrichten sie sich 2023 wünschen würden. Ganz oben auf der bescheidenen Wunschliste: Pünktliche Züge im Augsburger Land.

Was wird das neue Jahr wohl mit sich bringen? Welche Wünsche unserer Leserinnen und Leser in den kommenden Monaten in Erfüllung gehen, wird die Zeit zeigen. Wir wollten von ihnen aber schon zu Beginn des neuen Jahres wissen, welche Schlagzeilen sie gerne in der Zeitung oder online lesen würden. Zehn potenzielle Schlagzeilen standen zur Wahl. Alle könnten im neuen Jahr Realität werden - auch, wenn einige eher unwahrscheinlich sind. Etliche Leserinnen und Leser haben sich an der Aktion beteiligt. Zehn von ihnen erwarten nun tolle Preise.

Auf Platz eins landet der Wunsch nach pünktlichen Zügen

Der erste Platz bei unserem Schlagzeilen-Spiel kommt angesichts des Bahn-Chaos zum Ende des vergangenen Jahres wenig überraschend. "Alle Züge im Augsburger Land fahren laut Fahrplan" - diese Schlagzeile wünschen sich mit 35,8 Prozent die meisten der Teilnehmenden unseres Spiels. In den vergangenen Woche kam der neue Betreiber Go-Ahead diesem Ziel durchaus näher. Mal sehen, ob das in den kommenden Monaten so bleibt. Die Schlagzeile auf Platz zwei (14,9 Prozent) ist vermutlich realistischer. Sie lautet: "Titania bleibt trotz Energiekrise geöffnet". Eine ähnliche Überschrift gab es übrigens bereits vor wenigen Tagen. "Bürgermeister verspricht: Freizeitbad Titania bleibt" - war in unserer Zeitung zu lesen. Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner speist seine Zuversicht daraus, dass sich durch einen Fernwärmeanschluss eine neue Möglichkeit abzeichnet, die Kosten für den Betrieb zu senken.

Knapp zwölf Prozent der Teilnehmenden haben für diese Schlagzeile abgestimmt: "In Stadtbergen darf ein Bürgerwindrad in den Staatsforsten gebaut werden". Wie berichtet, gibt es dort derartige Überlegungen. Durch die Gründung von Genossenschaften, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, soll die Wertschöpfung in der Region bleiben. Beinahe genauso beliebt (10,4 Prozent) wie die Windräder ist bei den Teilnehmenden unseres Spiels dieses Thema: "Bademeister aufgetaucht: Meitinger Freibad kann wieder länger öffnen." Ob diese Überschrift Realität wird, zeigt sich, sobald wieder Freibadwetter herrscht. Im vergangenen Jahr , musste früher geschlossen werden, weil in Meitingen Bademeister fehlten.

Leserinnen und Leser freuen sich auf Badespaß im Sommer

Bleiben wir beim kühlen Nass: Auf Platz fünf (8,9 Prozent) landet die Schlagzeile "Badespaß im Rothsee: Ein Sommer ohne Algen und Schlamm". Ein Wunsch, dessen Erfüllung nicht unrealistisch ist. Denn die Gemeinde investiert, um den See endlich sauber zu bekommen. Um Schlamm und Algen zuvorzukommen, soll die Roth renaturiert werden. Erste Versuche im Kleinen versprechen Erfolg.

Den wünschen sich 7,5 Prozent der Teilnehmenden auch für ein großes Fest in Gersthofen. Konkret geht es um diese Überschrift: "Neues Festival der Kulturina-Macher ist ein voller Erfolg". Im Jahr 2021 hatten die Organisationen nach zwei wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Festivals beschlossen, dass es keine weitere Auflage der Kulturina mehr geben wird. Sie stellten allerdings in Aussicht, dass sie irgendwann etwas Neues präsentieren wollten. Auf dem siebten Platz landet ein weiteres Gersthofen-Thema. Die Schlagzeile "Feldversuch geglückt: Bahnhofstraße bleibt dauerhaft für Lkw-Durchgangsverkehr gesperrt", wünschen sich 4,5 Prozent der Teilnehmenden.

Platz acht teilen sich zwei potenzielle Überschriften

Auf Platz acht landen zwei Überschriften, die mit je 2,9 Prozent gleich viele Stimmen erhalten haben. Sie lauten "BG Leitershofen/Stadtbergen schafft Durchmarsch in die 2. Bundesliga Pro A" und "Baubeginn auf dem neuen Bahnhofsgelände in Dinkelscherben". Beides dürfte realistischer sein als diese Zeile: "Spatenstich für das neue Rathaus in Fischach". Denn die Gemeinde hat bereits angekündigt, dass sich der Bau verzögern wird.

Die Redaktion bedankt sich bei allen Teilnehmenden, die sich beim Schlagzeilen-Spiel beteiligt haben. Natürlich gab es auch etwas zu gewinnen. Unter anderem das Buch "Schwabens böse Buben" von Maximilian Czysz, außerdem Ausgaben unseres Magazins "Radl mit" in welchen etliche schöne Radtouren zu finden sind. Alle Gewinne werden in den kommenden Tagen per Post verschickt. Darauf freuen dürfen sich:

Das sind die Gewinner unseres Schlagzeilen-Spiels