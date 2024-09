Diese schönen Leserbilder haben wir noch nicht gezeigt

Wer gelungene Bilder aus der Region anderen Fotofreunden präsentieren will, ist bei dem Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen richtig. Die beiden Heimatausgaben bieten eine Plattform und suchen stets schöne Leserfotos, um sie in der Zeitung zu präsentieren. Diesmal zeigen wir Bilder aus den vergangenen zwei Monaten, die es bisher nicht in den Druck geschafft haben. Die Fotos aus Juli und August strotzen vor grüner Natur und halten die Schönheit des Sommers fest. Aktuell ist das Wetter leider durchwachsen. Am Wochenende soll es überwiegend regnen. Vielleicht geben diese Bilder ein bisschen Trost sowie Hoffnung, dass der Sommer vielleicht zumindest auf einen kurzen Besuch nochmal im Augsburger Land vorbeischaut. Nach wie vor sammelt unsere Redaktion Fotos für die schönsten Leserbilder aus dem September.

Aus technischen Gründen kann bei der Auswahl derzeit nicht abgestimmt werden. Eine Auswahl der schönsten Bilder zeigt unsere Redaktion trotzdem. Einsendungen können jederzeit unter den folgenden Kriterien geschickt werden. So funktioniert es:

Die Bilder Die Motive müssen aus dem Augsburger Land stammen und aktuell sein. Gesucht werden Landschaftsaufnahmen, Lichtstimmungen, Menschen in ihrem Umfeld, Fotos von Tieren, Makroaufnahmen von Pflanzen, Nachtbilder oder Schnappschüsse. Die Bandbreite ist groß – so wie die Fotografie selbst. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen.

Die Fotografen Bitte nur ein ausgewähltes Bild pro Monat schicken. Dazu am besten einige Stichpunkte notieren: Wo und wann ist das Bild entstanden und mit welcher Technik? Gibt es Besonderheiten? Bitte immer auch eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 weiter.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)