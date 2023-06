Landkreis Augsburg

Diese Veranstaltungen finden am Wochenende im Landkreis statt

Auch am Wochenende wird das Wetter in der Region sonnig. Was im Landkreis Augsburg am Samstag und Sonntag alles geboten ist, lesen Sie hier.

In Altenmünster findet das Regionsturnier statt, in Diedorf steigt der "Musikalische Sonntag" und im Kinosommer Gersthofen läuft "James Bond". Hier eine Übersicht mit allen Veranstaltungen im Landkreis Augsburg. Minigolf Horgau , Minigolfanlage , Am Bahnhof 10, geöffnet Samstag, Sonntag 10-20 Uhr.

, , Am Bahnhof 10, geöffnet Samstag, Sonntag 10-20 Uhr. Meitingen , Minigolfplatz, Lechaustraße 3, geöffnet Samstag 15-20 Uhr, Sonntag 13-20 Uhr.

, Minigolfplatz, Lechaustraße 3, geöffnet Samstag 15-20 Uhr, Sonntag 13-20 Uhr. Neusäß , Minigolfanlage , Täfertingen , Weishauptstraße 14, geöffnet Samstag 13-21 Uhr, Sonntag 10-20 Uhr.

, , , Weishauptstraße 14, geöffnet Samstag 13-21 Uhr, Sonntag 10-20 Uhr. Wertingen , Minigolfanlage , Am Judenberg, geöffnet Samstag, Sonntag 10-20 Uhr. Treffs & Termine Diedorf , Gartenatelier, Olli Marschall , Lettenbach, Steppacher Straße 1, Sonntag 15-18 Uhr, Tag der offenen Tür: „Blasen- und Be-hauptungs-Skulpturen" von Olli Marschall .

, Gartenatelier, , Lettenbach, 1, Sonntag 15-18 Uhr, Tag der offenen Tür: „Blasen- und Be-hauptungs-Skulpturen" von . Umweltzentrum Schmuttertal, Kreppen, Augsburger Str. 24, Samstag 14.30-17 Uhr, Treffen Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte, „Fundsache Archäologie - kurios, seltsam, wertvoll“.

Gablingen , am Rosshimmel, Sonntag 10.15 Uhr, Waldgottesdienst, Musik- und Gartenbauverein (bei Regen in der Pfarrkirche St. Martin ).

, am Rosshimmel, Sonntag 10.15 Uhr, Waldgottesdienst, Musik- und Gartenbauverein (bei Regen in der Pfarrkirche ). Gessertshausen , Museum Oberschönenfeld , Oberschönenfeld , Künstlerinnengespräch in der Ausstellung „Am Horizont Utopia“, 11 Uhr Andrea Sandner , 15 Uhr Erika Kassnel-Henneberg.

, Museum , , Künstlerinnengespräch in der Ausstellung „Am Horizont Utopia", 11 Uhr , 15 Uhr Erika Kassnel-Henneberg. Stadtbergen , Kunstraum Am Pfarrhof, Leitershofen , Bergstraße 3, Sonntag 15.30 Uhr, Streicherklänge und Lyrik, zum Finale der Ausstellung „ Col tempo", Streicherduo „Filigrana", Daniela Kaschke und Paul Kießlich tragen Literarisches vor. Kinosommer Gersthofen Gersthofen , Freigelände hinter der Strasser-Villa, Donauwörther Straße 8, Samstag 20 Uhr, Kinosommer Gersthofen , „ James Bond 007 - Goldfinger ", Tickets unter www.gersthoferkinosommer.de Konzerte

Oberschönenfeld Zwei Künstlerinnen finden in Oberschönenfeld "Am Horizont Utopia"

Diedorf , Gartenatelier, Olli Marschall , Lettenbach, Steppacher Straße 1, Sonntag 16 Uhr, „Musikalischer Sonntag zwischen den Skulpturen", Klasse Cellistin Ruth Rossel .

, Gartenatelier, , Lettenbach, 1, Sonntag 16 Uhr, „Musikalischer Sonntag zwischen den Skulpturen“, Klasse Cellistin . Harburg , Burg, Fürstensaal, Sonntag 18 Uhr, Rosetti-Festtage: Kammermusik für Bläseroktett, Stuttgart Winds.

, Burg, Fürstensaal, Sonntag 18 Uhr, Rosetti-Festtage: Kammermusik für Bläseroktett, Winds. Zusmarshausen , Kirchplatz, Sonntag 17 Uhr, Open-Air-Konzert, Marktkapelle Zusmarshausen .

, Kirchplatz, Sonntag 17 Uhr, Open-Air-Konzert, Marktkapelle . St. Martin , Gabelbach, Am Kirchplatz 4, Sonntag 17 Uhr, Konzert „Orgel Plus“ Königlicher Glanz, Peter Bader (Organist St. Ulrich , Augsburg ), Annette Sailer (Sopran). Feste Altenmünster , Sportplatz, Neumünster , Samstag 13 Uhr, Regionsturnier , Festzelt- und Barbetrieb, ab 18 Uhr Livband „Big Sixx“.

, Sportplatz, , Samstag 13 Uhr, , Festzelt- und Barbetrieb, ab 18 Uhr Livband „Big Sixx“. Horgau , Kohler-Stadel, Streitheimer Straße 1, Auerbach, Samstag 19.30 Uhr, Stadelfest; CSU-Ortsverband Horgau . Ausstellungen Gessertshausen , Garten von Familie Winter, Deubach, Rehlingenstraße 11, Kunst im Rosengarten , Anmeldung unter 08238/959739 oder per Mail an brigitte.fc.winter@t-online.de. (AZ)

