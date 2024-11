Diese Weihnachtsmärkte gibt es im Landkreis Augsburg 2024

Der Countdown läuft: Schon Ende des Monats öffnen die ersten Weihnachtsmärkte im Landkreis. Was in der Region alles los ist, zeigt der Überblick mit einer Auswahl wichtiger Termine.

Icon Vergrößern Vor dem Bobinger Rathaus reihen sich zum Weihnachtsmarkt auch 2024 wieder die Buden aneinander. Foto: Brigitte Fregin (Archiv) Icon Schließen Schließen Vor dem Bobinger Rathaus reihen sich zum Weihnachtsmarkt auch 2024 wieder die Buden aneinander. Foto: Brigitte Fregin (Archiv)

Bobingen: Vom 28. November bis 1. Dezember findet der Bobinger Adventsmarkt am Rathaus statt. Liebevoll gestaltete Stände und der Duft von Glühwein und Lebkuchen sorgen für eine festliche Atmosphäre.

Deuringen: Am 30. November von 15 bis 20 Uhr verzaubert die Pfarrei St. Gabriel den Kirchplatz in eine kleine, bunte Weihnachtsinsel. Mit vielen Köstlichkeiten, Glühwein und musikalischer Eröffnung, lädt der Christkindlmarkt zum Verweilen ein. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus in der Kirche zu Besuch und die Kindergartenkinder singen ihm verschiedene Lieder.

In Diedorf ist an den Wochenende der Weihnachtsmarkt geöffnet

Diedorf: Immer samstags und sonntags ist vom 24. November bis 22. Dezember der Weihnachtsmarkt in Diedorf ab 14 Uhr geöffnet.

Fischach: Der Weihnachtsmarkt in Fischach findet vom 13. bis 15. Dezember auf dem Marktplatz statt. Start ist am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr, Samstag um 17 Uhr und Sonntag bereits um 16 Uhr. Die örtlichen Vereine verwöhnen die Besucherinnen und Besucher kulinarisch und musikalisch. Das Highlight für Kinder: der Nikolaus besucht am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr den Weihnachtsmarkt mit der Kutsche.

Gersthofen: Das Weihnachtsmärchen mit dem Besuch vom Nikolaus am 6. Dezember, wöchentliches Kasperltheater und Livemusik findet heuer vom 22. November bis 30. Dezember statt.

Icon Vergrößern Das Wintermärchen in Gersthofen war schon vergangenes Jahr gut besucht. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Wintermärchen in Gersthofen war schon vergangenes Jahr gut besucht. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Großaitingen: Für das leibliche Wohl beim Aitinger Advent, am Samstag 30. November in Großaitingen sorgen die ansässigen Ortsvereine. Stattfinden wird die Aktion von 15 bis 22 Uhr im Pausenhof der Grundschule Großaitingen.

Hiltenfingen: Im Schulhof Hiltenfingen findet am 8. Dezember ab 15.30 Uhr der Adventsmarkt statt. Veranstalter ist der Musikverein Hiltenfingen, der für verschiedene Leckereien, handwerkliche Schmuckstücke, musikalische Darbietungen und den Nikolaus-Besuch sorgt.

Klosterlechfeld: Am 1. Dezember findet am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld von 14 bis 20 Uhr ein weihnachtlicher Markt statt.

In Königsbrunn geht es am zweiten Adventswochenende los

Königsbrunn: Am zweiten Adventswochenende findet der Niklausmarkt statt. Zahlreiche Buden, Glühwein, saftige Bratwürste sowie süße und herzhafte Schlemmereien sorgen für eine fröhliche und romantische Atmosphäre. Kinder haben die Möglichkeit, den Nikolaus und seinen treuen Begleiter den Engel kennenzulernen .Der Niklausmarkt wird zusätzlich vom „Hilfsfonds e.V. für in Not geratene Bürger in Königsbrunn“ bereichert. Der Hilfsfond organisiert im „955 - Informationspavillon“ einen Künstlermarkt. Dort bieten die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke wie Schmuck und Porzellan an.

Icon Vergrößern Der Niklausmarkt in Königsbrunn startet am zweiten Adventswochenende. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Niklausmarkt in Königsbrunn startet am zweiten Adventswochenende. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Langerringen: Der Adventsbasar um das Rathaus in Langerringen findet am Samstag, 30. November, von 15 bis 21 Uhr statt. Weihnachtliche Buden mit handwerklichen Ausstellern von Honig über Holzkämme und Strickwaren bieten die Gelegenheit für einen kleinen Weihnachtsbummel. Ortsansässige Vereine sorgen für Punsch und Glühwein sowie das Essensangebot.

Leitershofen: Die Leitershofener Dorfweihnacht findet am zweiten Adventswochenende auf dem Brunnenplatz in Leitershofen statt. Am Samstag, 7. Dezember, ist die Dorfweihnacht von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet. Die insgesamt zwölf Stände bieten kulinarische Spezialitäten und weihnachtliche Geschenke. Auch für musikalische Darbietung ist gesorgt.

Die Feuershow bei dem Mickhauser Advent ist das diesjährige Highlight

Mickhausen: In Mickhausen findet am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr der Advent im Schlosshof statt. Die Ortsvereine bieten an den Buden im Freien diverse Leckereien an. Im Schlosshofsaal sind die Stände der Kunsthandwerker mit deren Basteleien und Kunstwerken. Umrahmt wird der Advent durch eine Bläsergruppe der Schmuttertaler Musikanten. Neben dem Besuch des Nikolauses gibt es dieses Jahr als Höhepunkt um 20 Uhr eine Feuershow zu bestaunen.

Hier finden Sie alle Infos zu Weihnachtsmärkten in der Stadt Augsburg

Meitingen: Der Meitinger Weihnachtsmarkt öffnet traditionell am ersten Adventsamstag, dem 30. November von 11 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz. Für das Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, Handgefertigtes und Geschenkartikel sind Vereine, Organisationen und ansässige Betriebe verantwortlich. Für musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt.

Mittelneunfach: Am Samstag, 7. Dezember, findet der Adventsmarkt mit Nikolausbesuch im Gemeindezentrum statt.

Icon Vergrößern Auf dem Weihnachtsmarkt in Neusäß gibt es heuer eine Krippe mit echten Schafen. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auf dem Weihnachtsmarkt in Neusäß gibt es heuer eine Krippe mit echten Schafen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Neusäß: Eine „lebende Krippe“ mit echten Schafen begrüßt die Weihnachtsmarktbesucherinnen und -Besucher an den vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag. Freitags und samstags ist der Markt von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Sonntags von 14 bis 20 Uhr, bei der Stadthalle in Neusäß. Vor Ort gibt es ein kleines Karussell, eine Kindereisenbahn, kulinarische Erlebnisse sowie schöne Geschenkideen. Ganz neu- der Selfie-Point, dort kann man ein Foto von sich und seinen Liebsten machen. Auch der Märchenspaziergang „Weihnachten bei den Wichteln und Trollen“ findet ab dem 29. November bis 5. Januar wieder statt.

Dieses Jahr findet der Weihnachtmarkt Nordendorf nicht im Kloster Holzen statt

Nordendorf: Nachdem es in Kloster Holzen ab diesem Jahr vermutlich keinen Weihnachtsmarkt mehr geben wird, hat sich die Ugandahilfe Nordendorf als langjähriger Teilnehmer des Holzener Marktes dazu entschieden, selbst einen kleinen, weihnachtlichen Markt auf die Beine zu stellen. Am 24. und 25. November lädt die Ugandahilfe zusammen mit weiteren örtlichen Vereinen auf den Schulhof in der Schäfflerstraße zum weihnachtlichen Handwerkermarkt. Geboten ist ein vielfältiges Angebot von überwiegend selbst gestalteten Waren. Der Weihnachtsmarkt wird musikalisch umrahmt und bietet einiges an kulinarischen Köstlichkeiten.

Icon Vergrößern Wer einen Besuch des Weihnachtsmarkts in Oberschönenfeld einplant, sollte um zu Parken frühzeitig Anreisen. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Icon Schließen Schließen Wer einen Besuch des Weihnachtsmarkts in Oberschönenfeld einplant, sollte um zu Parken frühzeitig Anreisen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Oberschönenfeld: Am dritten Adventswochenende, 13. bis 15. Dezember findet der Öberschönenfelder Weihnachtsmarkt statt. Es gibt heimisches Kunstwerk, originelle Geschenke und leckere Schmankerl der schwäbischen Küche zu entdecken. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Highlights für Kinder und Erwachsene lädt zum Genießen, Staunen und Mitmachen ein. Am Samstag und Sonntag bringt der Nikolaus kleine Gaben für die Kinder vorbei. Die Öffnungszeiten sind Freitag, 16 bis 20 Uhr, Samstag, 12 bis 20 Uhr und Sonntag, 12 bis 19 Uhr.

Schwabmünchner Hoigarten ab dem 5. Dezember 2024

Schwabmünchen: Der Hoigarten findet vom 5. bis 22. Dezember, jeweils donnerstags bis sonntags von 16 bis 20 Uhr statt. Der Schrannenplatz verwandelt sich in einen Weihnachtsmarkt mit Essens- und Getränkeständen, Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und einem bunten Programm mit Live-Musik und Auftritten, wie dem Nikolaus am 6. Dezember.

Das Hoigärtle ist ein Weihnachtsmarkt von Kindern für Kinder und findet am 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr am Schrannenplatz in Schwabmünchen statt. Mit Streichelzoo, Märchenzelt, Ponykutschfahrten und Karussell. Die Standgebühr ist kostenlos. Die Einnahmen kommen Kindern zugute.

Icon Vergrößern Der Hoigarten startet am 5. Dezember in Schwabmünchen. Foto: Björn Wilbert, Werbegemeinschaft (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Hoigarten startet am 5. Dezember in Schwabmünchen. Foto: Björn Wilbert, Werbegemeinschaft (Archivbild)

Stadtbergen: Der Weihnachtsmarkt in Stadtbergen öffnet traditionell am ersten Adventwochenende. Am 30. November und 1. Dezember, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr findet der Markt auf dem Brie-Comte-Robert-Platz statt. Die Vereine bieten viele Schmankerl und heiße Cocktails an. An einem Adventsfeuer kann man sich aufwärmen und neben dem Weihnachtsbaum und den Hütten steht die Bühne für das weihnachtliche Programm.

Tierhaupten: Am Kloster in Tierhaupten findet an den ersten beiden Adventswochenden der Engerlmarkt statt. Der Weihnachtsmarkt bietet eine familiäre und einmalige Atmosphäre im Klosterinnenhof. Öffnungszeiten sind am Samstag, 30. November und 7. Dezember, 15 bis 21 Uhr. Am Sonntag, 1. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.

Icon Vergrößern Gern gesehener Gast: Der Nikolaus kommt an beiden Tagen zum Wehringer Weihnachtsmarkt. Foto: Gemeinde Wehringen (Archivbild) Icon Schließen Schließen Gern gesehener Gast: Der Nikolaus kommt an beiden Tagen zum Wehringer Weihnachtsmarkt. Foto: Gemeinde Wehringen (Archivbild)

Wehringen: Weihnachtlich wird es auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt, am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 20 Uhr am Rathausplatz in Wehringen.

Welden: Der Weldener Christkindelmarkt findet am 7. und 8. Dezember am alten Festplatz statt.

Hier finden Sie alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in der Region.