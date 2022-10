Extra langes Wochenende: Dieser Brückentag ist auch den Chefs willkommen

Energiekrise und Arbeitskräftemangel: Am kommenden Montag haben mehr Einrichtungen als sonst geschlossen.

Den Montag als Brückentag vor Allerheiligen nutzen nicht nur viele Menschen für ein ausgedehntes Wochenende. Auch einige Unternehmen und Behörden gehen in die lange Pause, um Energie zu sparen.

Beispielsweise bleibt das Landratsamt Augsburg am Montag geschlossen. "Das Hauptgebäude sowie alle Außenstellen sind betroffen. Die komplette Belegschaft nimmt entweder einen Gleittag oder Urlaub. Nur das Jobcenter ist erreichbar", sagt Pressesprecher Jens Reitlinger. Normal sei es nicht, dass an einem Brückentag geschlossen bleibe. "In dem Fall hat es sich auch aufgrund der Energiekosten angeboten. So muss vier Tage am Stück nicht geheizt und kein Warmwasser verbraucht werden. Da lässt sich schon einiges einsparen", so Reitlinger. Auch einige Rathäuser – zum Beispiel in Schwabmünchen oder Fischach – bleiben am 31. Oktober geschlossen, um Energie zu sparen.

Ausweislich der Wettervorhersage dürften sich die Einsparungen bei den Heizkosten in Grenzen halten, der Oktober soll sich an diesem extra langen Wochenende wahrhaft golden und mit Temperaturen um die 20 Grad verabschieden. Wohl dem von den Zehntausenden Beschäftigten im Augsburger Land, die sich mithilfe eines Brückentages vier freie Tage sicher konnten. Um genau zu sein, sind es sogar vier Tage und eine Stunde. Zur Erinnerung: In der Nacht zum Sonntag wird die Uhr um eine Stunde angehalten und damit von Sommer- auf Normalzeit zurückgestellt.

Personalmangel: Cumpanum-Filialen fahren Betrieb herunter

Auch in den Cumpanum-Filialen im Landkreis in Gersthofen, Bobingen und Schwabmünchen bleibt am Montag der Backofen aus. Das hat allerdings nichts mit dem Brückentag zu tun, wie Bäckermeister André Heuck erklärt. Montags hätten die Filialen von Haus aus geschlossen. "Uns fehlt Personal. Deswegen mussten wir die Öffnungszeiten einschränken. Ich glaube auch nicht, dass sich die Situation wieder verbessert." Auf die insgesamt zwölf Standorte der Bäckerei verteilt arbeiten zurzeit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lediglich die Innenstadt-Filiale in der Annastraße bildet eine Ausnahme. "Als die umsatzstärkste Filiale ist sie weiterhin am Montag geöffnet, also auch an diesem Montag", sagt Heuck. Am Feiertag bleiben wiederum alle Filialen zu.

Am Dienstag ist Feiertag und vielerorts bleibt der Laden dicht. Behörden und Betriebe schicken ihre Mitarbeiter zum Teil auch am Brücken-Montag heim. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Etwas komplizierter ist es bei den Lechstahl-Werken. Der Stahlerzeuger mit Sitz in Herbertshofen bei Meitingen arbeitet mit einem sehr hohen Energieaufwand. Das Unternehmen unterscheide in Niedrig- und Hochfeiertage, erläutert Mehmet Özdemir vom Lechstahl-Betriebsrat. "Der 1. November ist ein Niedrigfeiertag. Das bedeutet, dass durchproduziert wird." Auch am Brückentag werde gearbeitet. Es würde sich laut Özdemir nicht lohnen, die Produktion komplett herunterzufahren und den Ofen abzuschalten. Alleine das Hochfahren würde viel mehr kosten, als sich einsparen ließe. "An Hochfeiertagen ist das aber anders. Da haben dann alle Mitarbeiter frei." Als Hochfeiertage gelten die Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage, Neujahr und der Tag der Arbeit am 1. Mai.

Im Gersthofer Industriepark sind Mitarbeiter 365 Tage im Jahr im Einsatz

Ohne Pause läuft dagegen der Betrieb bei den Firmen des MVV Industriepark Gersthofen. MVV-Geschäftsführer Holger Amberg sagt, dass bei vielen Anlagen eine kurzfristige Abstellung überhaupt nicht möglich sei. "Auch das Kraftwerk, die Kläranlage und die Feuerwehr müssen unbedingt rund um die Uhr im Einsatz bleiben." Lediglich im Tagbereich könne es sein, dass am Montag einige Mitarbeiter, die sonst zusätzlich im Dienst sind, zu Hause bleiben, sagt Amberg.

Auswirken könnten sich die Brückentage auch auf den Straßen. Im Augsburger Land gibt es an die 90.000 Berufspendler und die fahren aktuellen Erhebungen zufolge in drei von vier Fällen mit dem Auto zur Arbeit. Wen es also doch in den job treibt, hat gute Aussichten, entspannt anzukommen. (cf)