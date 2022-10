Fabian Wamser kandidiert bei der SPD für den Landtag

Plus Der Kreisvorsitzende der SPD im Augsburger Land will im Landkreis Dillingen auf Stimmenfang gehen. Auf welches Thema er dabei besonders setzt.

Die nächste Stufe auf der politischen Karriereleiter fasst der junge SPD-Politiker Fabian Wamser in den Blick. Der 28-Jährige aus Schwabmünchen soll kommende Woche in Wertingen für den Stimmkreis Dillingen/Augsburg Land Nord zum Direktkandidaten seiner Partei für den Landtag nominiert werden. Das bestätigte Wamser auf Anfrage unserer Redaktion.