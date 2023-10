Landkreis Augsburg, Dillingen

26.10.2023

Im Morgengrauen erfuhr Fabian Mehring von seinem Ministerposten

Plus Ein Hinweis am Abend, dann die Nachricht am Morgen: Der 34-jährige Meitinger Fabian Mehring ist neuer bayerischer Digitalminister. Das sagen politische Weggefährten.

Von Jana Tallevi, Berthold Veh

Wenn Fabian Mehring beschreibt, wie er erfahren hat, dass er mit 34 Jahren Minister im neuen bayerischen Kabinett wird, dann hört sich das fast wie ein Polit-Thriller mit viel Nebel und seichtem Licht an. Am Mittwochabend, wenige Stunden vor seiner Nominierung, habe ihm der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl gesagt, er könne „ruhig schlafen“. „Damit war ich guter Dinge, im Kabinett zu sein, hätte aber eher erwartet, Staatssekretär zu werden und wusste auch nicht in welchem Ressort“, berichtet der neue Digitalminister. Doch dann kam es anders. Fabian Mehring aus Meitingen, bislang parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, ist designierter bayerischer Minister für Digitales.

Am Donnerstag im Morgengrauen habe ihn dann Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler, aus der Sitzung des geschäftsführenden Vorstands in einen Nebenraum geholt und ihn informiert, er solle Minister werden. „Sein erster Satz war einfach gleich: Gratuliere dir, Herr Digitalisierungsminister. Ich bin heute vermutlich der glücklichste Politiker in ganz Bayern“, sagt Fabian Mehring, bevor er wieder ganz offiziell wird: So jung nominiert zu werden, das sei „ein unglaubliches Privileg und ein gigantischer Vertrauensbeweis von Hubert Aiwanger und Markus Söder", er danke seinem Förderer Florian Streibl, habe zeitgleich aber auch großen Respekt vor der neuen Aufgabe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

